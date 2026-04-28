Έφυγε από την ζωή η ηθοποιός Ελπίδα Μαζαράκη – Πότε και πού θα γίνει η κηδεία της

Έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός Ελπίδα Μαζαράκη, με τον Σπύρο Μπιμπίλα να γνωστοποιεί τη δυσάρεστη είδηση μέσω ανάρτησής του στο Instagram. Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 30 Απριλίου, στις 12:00 το μεσημέρι από το νέο κοιμητήριο της Γλυφάδας.

Τι έγραψε για την ηθοποιό ο Σπύρος Μπιμπίλας

«Η αγαπημένη μας και αξιοπρεπέστατη συνάδελφός μας ηθοποιός η Ελπίδα Μαζαράκη έφυγε από την ζωή… Από το ’72 ως το 2004 συμμετείχε σε ταινίες, σειρές. εκπομπές με πολύ ωραίους χαρακτηριστικούς ρόλους μεγάλης γκάμας…

Ευγενική φυσιογνωμία του θεάτρου μας, παρούσα παντού.. Πριν έναν μήνα με φώναξε στο ωραίο σπίτι της στην Γλυφάδα και μας δώρισε για το βεστιάριο του ΤΑΣΕΗ την ακριβή γκαρνταρόμπα του συζύγου της που έφυγε πρόσφατα κι αυτός και δικά της… Σε ευχαριστούμε αγαπημένη μας ΕΛΠΙΔΑ. Η εξοδιος ακολουθία θα γινει την Πέμπτη στις 12μμ απο το νέο κοιμητήριο της Γλυφάδας», έγραψε για την συνάδελφό του.

