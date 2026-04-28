Αντώνης Ρέμος: «Θέλω να ξεκουραστώ τον χειμώνα»- H δημόσια ανακοίνωση για τις εμφανίσεις του

Ο Αντώνης Ρέμος έκανε το απόγευμα της Τρίτης (28/04) μία απρόσμενη ανακοίνωση, με ένα βίντεο που ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο γνωστός τραγουδιστής επέλεξε να αποσυρθεί προσωρινά για να ξεκουραστεί, γνωστοποιώντας ότι δεν θα εμφανιστεί τον ερχόμενο χειμώνα στο Nox. Παράλληλα, ανακοίνωσε πως μετά από πέντε συνεχόμενα χρόνια παρουσίας στο συγκεκριμένο νυχτερινό κέντρο, ολοκληρώνεται αυτός ο επαγγελματικός κύκλος.

«Φιλαράκια μου, καλησπέρα. Μόλις ολοκληρώσαμε τις εμφανίσεις μας στο NOX. Θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα αυτά τα υπέροχα βράδια που κάναμε παρέα, που ζήσαμε παρέα φέτος και όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία 5 χρόνια. Το NOX που είναι ένας χώρος που τον δημιουργήσαμε μαζί, παρέα.

Ο Ηλίας Μαροσούλης, ο Άγγελος Κοταρίδης, εγώ, και όλοι εσείς που ζήσαμε όλα αυτά τα υπέροχα βράδια, μαζί με τους αγαπημένους μου συνεργάτες και συναδέλφους που τραγουδήσαμε παρέα. Κλείνει για μένα ένας κύκλος φέτος, γιατί τον χειμώνα που μας έρχεται, νιώθω την ανάγκη να ξεκουραστώ λιγάκι. Το ραντεβού μας όμως το μεγάλο, θα είναι στη Θεσσαλονίκη στις 12 Σεπτεμβρίου. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε από κοντά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ» είπε ο Αντώνης Ρεμος.