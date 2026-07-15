Λάμπρος Κωνσταντάρας για Μάρω Κοντού: “Τα έζησες όλα, θα έχεις να του διηγηθείς πολλά”

Με μία συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook αποχαιρέτησε την Μάρω Κοντού ο δημοσιογράφος Λάμπρος Κωνσταντάρας.

Ο παρουσιαστής και δημοσιογράφος μαζί με την ανάρτηση του γεμάτη νοσταλγία και αγάπη δημοσίευσε τέσσερις φωτογραφίες στις οποίες η σπουδαία ηθοποιός ποζάρει μαζί με τον παππού του, Λάμπρο Κωνσταντάρα.

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«Μας την έκανες κι εσύ, Μάρω… Τα έζησες όλα, τα έκανες όλα. Θα έχεις να του διηγηθείς πολλά. Όσο για την κουμπαριά, το είχες προβλέψει ότι μάλλον θα αργήσω να παντρευτώ για να γίνεις κουμπάρα μου. Με… έψελνες από το 1999!

“Πού πας χωρίς αγάπη, στη νύχτα, στη βροχή…”», έγραψε χαρακτηριστικά

Η Μάρω Κοντού υπήρξε μία από τις σπουδαιότερες ηθοποιούς του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου, με μια πορεία που ξεπέρασε τις επτά δεκαετίες αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στην τέχνη και τη δημόσια ζωή.