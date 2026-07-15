ΕΛ.Α.Σ για Μάρω Κοντού: “Ομόρφυνε τη ζωή μας με το ταλέντο και τη φινέτσα της”

Τα συλλυπητήρια της για τον θάνατο της Μάρως Κοντού εκφράζει η ΕΛ.Α.Σ.

Στο μήνυμα της αναφέρει: «Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη αποχαιρετά μία σπουδαία ηθοποιό η οποία μέσα από τη σημαντική της πορεία στο ελληνικό θέατρο, με περισσότερες από 90 παραστάσεις και 60 κινηματογραφικές ταινίες, ομόρφυνε τη ζωή μας με το ταλέντο και τη φινέτσα της.

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Η Μάρω Κοντού ήταν ένας δοτικός άνθρωπος, αλληλέγγυος με τους συναδέλφους της, με διακριτικό και ουσιαστικό τρόπο. Μέσα από τον δημόσιο λόγο της και την πορεία της στα κοινά στην τοπική αυτοδιοίκηση και την κεντρική πολιτική σκηνή, ανέδειξε ήθος που σπανίζει στο δημόσιο λόγο και χώρο.

Τα ειλικρινή συλλυπητήρια μας στην οικογένεια της».