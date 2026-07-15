Φωτιά στο Πολύκαστρο Κιλκίς – Σηκώθηκαν δύο εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε γύρω στις 14:00 το μεσημέρι της Τετάρτης, 15 Ιουλίου σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Πολύκαστρο Κιλκίς.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στο Πολύκαστρο Κιλκίς η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση.

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Στην επιχείρηση συμμετέχουν 34 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 12 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν δύο αεροσκάφη.

Παράλληλα, μηχάνημα έργου και υδροφόρες του Δήμου Παιονίας κινητοποιήθηκαν για να συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης, υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κοντά στην περιοχή υπάρχουν κτίρια επαγγελματικής χρήσης, αλλά όχι σπίτια.

Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Υπενθυμίζεται ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 3).