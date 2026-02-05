Λάκης Ραπτάκης: Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο «θρύλος» της νυχτερινής ζωής σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη

Ο επιχειρηματίας της νυχτερινής διασκέδασης Λάκης Ραπτάκης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, αφήνοντας πίσω του μια σημαντική πορεία στον χώρο του nightlife σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Λάκης Ραπτάκης κατέρρευσε αιφνίδια στο σπίτι του στη Γλυφάδα, περίπου στις 18:30 το απόγευμα, προδομένος από την καρδιά του.

Ποιος ήταν ο Λάκης Ραπτάκης

Ο Λάκης Ραπτάκης υπήρξε μία από τις πλέον χαρακτηριστικές μορφές της νυχτερινής διασκέδασης στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του 1980 και του 1990 κυριάρχησε στο χώρο, με τον κύκλο συνεργατών του να τον περιγράφει ως τον άνθρωπο που «άλλαξε όλη τη διασκέδαση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη». Σε εκείνη την περίοδο είχε φτάσει να διαχειρίζεται 46 επιχειρήσεις διασκέδασης.

Ανάμεσα στα πιο γνωστά μαγαζιά που άφησαν εποχή ήταν η «Αίγλη», οι «Χάντρες», το «Amazon», το «Loft», το «4711» στο Κολωνάκι και το «Μπόντρουμ» στη Ρόδο.

Ο Ραπτάκης ήταν επίσης γνωστός για τη θυελλώδη σχέση του με τη Βάννα Μπάρμπα, η οποία κράτησε από το 1998 έως το 2000 και έληξε με εκρηκτικό τρόπο.