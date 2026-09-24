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Αγρίνιο: 14χρονος κατηγορείται για βιασμό συμμαθήτριάς του κατ’ εξακολούθηση 

Συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου

Αγρίνιο: 14χρονος κατηγορείται για βιασμό συμμαθήτριάς του κατ’ εξακολούθηση 
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Για βιασμό κατ’ εξακολούθηση βρίσκεται κατηγορείται ο 14χρονος που συνελήφθη στο Αγρίνιο, μετά την καταγγελία συνομήλικης συμμαθήτριάς του για περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε έξω από το Γυμνάσιο όπου φοιτούν.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο ανήλικος φέρεται να ακινητοποίησε τη συμμαθήτριά του κρατώντας την από τα χέρια και στη συνέχεια να τη φίλησε και να τη θώπευσε, παρά την προσπάθειά της να απομακρυνθεί.

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Όπως αναφέρει το agriniopress.gr ο ανήλικος συνελήφθη την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και αρχικά σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Ωστόσο, μετά την εισαγγελική αξιολόγηση της υπόθεσης, η δικογραφία αναβαθμίστηκε και ο νεαρός πλέον αντιμετωπίζει κατηγορία για βιασμό κατ’ εξακολούθηση.

Για την υπόθεση συνελήφθη και η μητέρα του ανηλίκου, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Μετά την ολοκλήρωση της αυτόφωρης διαδικασίας, ο νεαρός αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος και η απαγόρευση προσέγγισης της ανήλικης.

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