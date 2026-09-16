Λάκης Γαβαλάς: Η ανάρτησή του για την προφυλάκιση των γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Τη δική του τοποθέτηση για τη σύλληψη των δύο γιατρών που ερευνώνται για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη έκανε ο Λάκης Γαβαλάς, με αφορμή την απόφαση να προφυλακιστούν.

Ο γνωστός επιχειρηματίας και φίλος του αείμνηστου τραγουδιστή αναφέρθηκε αρχικά στη δική του εμπειρία από την κράτησή του στη ΓΑΔΑ, μαζί με την αδελφή του Νότα, το 2011.

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«Με αυτήν την κατάσταση και την απόφαση να μεταφέρουν τους γιατρούς στη ΓΑΔΑ, ήρθαν στο μυαλό μου οι ώρες και οι μέρες που περάσαμε εγώ και η αδελφή μου Νότα το 2011», έγραψε χαρακτηριστικά.

Όπως περιγράφει στην ανάρτησή του, η παραμονή τους εκεί διήρκησε έναν μήνα, κάνοντας λόγο για δύσκολες συνθήκες και συγκατοίκηση με κρατούμενους για διαφορετικές υποθέσεις.

«Η παραμονή μας εκεί ήταν ένας μήνας σε συνθήκες που κανείς δεν μπορεί να περιγράψει όσον αφορά τη βρομιά, τη διαχείριση, τη συγκατοίκηση με εμπόρους ναρκωτικών, βιαστές, φονιάδες, απαγωγείς, και οι μόνοι φοροοφειλέτες εγώ και η αδελφή μου», ανέφερε.

Στη συνέχεια, ο Λάκης Γαβαλάς σχολίασε την εξέλιξη με τους δύο γιατρούς, γράφοντας: «Άρα η τιμωρία των 2 ιατρών έχει ήδη αρχίσει».

Παράλληλα, έθεσε ερωτήματα για το ενδεχόμενο η υπόθεση να αποτελέσει αφορμή για ευρύτερη έρευνα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας ορισμένων επιχειρήσεων στον χώρο της υγείας.

«Άραγε μπορεί αυτό να είναι η αρχή έρευνας για τον τρόπο που δίνουν, λειτουργούν κάποιες ανειδίκευτες επιχειρήσεις που πουλούν ελπίδα;;», έγραψε.

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Αναφερόμενος στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, σημείωσε πως θα πρέπει, όπως υποστηρίζει, να αποτελέσει αντικείμενο ευρύτερης διερεύνησης.

«Ο θάνατος του λατρεμένου Γιώργου Μαζωνάκη, ας χρησιμεύσει ως case study πολλαπλών συγκυριών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Ο ίδιος προανήγγειλε, μάλιστα, ότι αναμένεται να εξεταστούν στοιχεία που αφορούν την πορεία της υγείας του τραγουδιστή, αλλά και όσα συνέβαιναν γύρω του.

«Άλλωστε το θέμα αυτό θα αναλυθεί και θα βγουν αρκετά στοιχεία της πορείας της υγείας του εκλιπόντος, καθώς και οι συμπεριφορές, οι εύνοιες, οι πιέσεις, οι βοήθειες, οι προτροπές, οι απαιτήσεις σε αυτούς που ήταν γύρω του», έγραψε.

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Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Λάκης Γαβαλάς αναφέρθηκε με συγκινητικό τρόπο στον Γιώργο Μαζωνάκη: «Δόλωμα σπάνιο ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης… Να δούμε όμως τώρα ποιος θα απολαύσει την… ψαριά του».