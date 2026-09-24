Μαζωνάκης: Δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας από τον ΙΣΑ κατά των δύο γιατρών – “Προσέβαλαν βάναυσα την ιατρική κοινότητα”

Παράσταση προς Υποστήριξη της Κατηγορίας κατέθεσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, για την οποία κρατείται προσωρινά για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο το ζευγάρι των γιατρών.

Με τη δήλωση παράστασης στην κύρια ανάκριση που διενεργείται σε βάρος των δύο γιατρών, ο ΙΣΑ προσκόμισε στοιχεία που είχε καταθέσει στις αρμόδιες υπηρεσίες του, η κατηγορούμενη γιατρός. Μεταξύ αυτών τα τιμολόγια και τις φωτογραφίες που είχε καταθέσει η κατηγορούμενη, επισημαίνοντας ότι οι δύο γιατροί κατείχαν παρανόμως και χρησιμοποιούσαν τα δύο κατασχεθέντα μηχανήματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φέρεται επίσης να τονίζει ο Σύλλογος ότι η άνευ ειδικότητας γιατρός γνωστοποίησε ψευδώς στον ΙΣΑ, προσάρτημα μηχανήματος οζονοθεραπείας.

Η παράσταση του Ιατρικού Συλλόγου αφορά, σύμφωνα με τη δήλωση στον δικαστικό λειτουργό, πράξεις και παραλείψεις που προσβάλλουν βάναυσα την ιατρική κοινότητα.

Στο ιατρείο έκαναν κρυφά πλασμαφαίρεση τα Σαββατοκύριακα

Υπενθυμίζεται ότι, η νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Κατερίνα Φραγκάκη, μιλώντας στο ΕΡΤnews, ανέφερε ότι μετά από έρευνα του ΙΣΑ προέκυψαν στοιχεία που, σύμφωνα με την ίδια, δείχνουν ότι η συγκεκριμένη διαδικασία γινόταν και εκτός του δηλωμένου ωραρίου λειτουργίας του ιατρείου.

Σύμφωνα με όσα είπε, το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για περίπου 42 λεπτά στη διαδικασία που αφορούσε τον Γιώργο Μαζωνάκη, ενώ από τις καταγραφές του μηχανήματος εξετάζονται και άλλες χρήσεις του τις προηγούμενες ημέρες.

Η κυρία Φραγκάκη ανέφερε ότι από τα δεδομένα του μηχανήματος προκύπτει χρήση του σε μέρες και ώρες κατά τις οποίες, όπως είπε, το ιατρείο δήλωνε ότι δεν λειτουργούσε.

«Στις 28 Αυγούστου χρησιμοποιήθηκε το βράδυ στις 23:33 σε ασθενή. Το ιατρείο έλεγε ότι λειτουργούσε από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κυρία Φραγκάκη υποστήριξε ακόμη ότι στις 29 Αυγούστου, ημέρα Σάββατο, «ενώ δεν λειτουργούν το Σαββατοκύριακο, λειτούργησαν το μηχάνημα», ενώ πρόσθεσε ότι και στις 30 Αυγούστου ημέρα Κυριακή «χρησιμοποιήθηκε σε ασθενή, όπως φαίνεται από αυτά που κατέγραψε το μηχάνημα».

Κατά την ίδια, η χρήση του εξοπλισμού τα Σαββατοκύριακα γινόταν χωρίς ενημέρωση ή έγκριση από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το έκαναν κρυφά, δεν έλαβαν έγκριση από τον ΙΣΑ, ήξεραν ότι το έκαναν παράνομα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η νομική σύμβουλος του ΙΣΑ ανέφερε επίσης ότι οι έλεγχοι στο ιατρείο είχαν πραγματοποιηθεί το 2025 και το 2026, ενώ υποστήριξε ότι μετά τον θάνατο του τραγουδιστή ο Ιατρικός Σύλλογος εντόπισε νέα στοιχεία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το επόμενο πρωί του θανάτου του Μαζωνάκη ο ΙΣΑ βρήκε πολλά στοιχεία», είπε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι «οι δύο γιατροί προσπάθησαν να εξαπατήσουν τον ΙΣΑ».