Θάνατος Μαζωνάκη: Στο ιατρείο του Κολωνακίου έκαναν κρυφά πλασμαφαίρεση τα Σαββατοκύριακα – Η αποκαλυπτική έρευνα του ΙΣΑ

Νέες αποκαλύψεις φέρνει στο φως της δημοσιότητας η έρευνα του ΙΣΑ, σχετικά με τη λειτουργία του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, στο οποίο άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Συγκεκριμένα, η νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Κατερίνα Φραγκάκη, μιλώντας στο ΕΡΤnews, ανέφερε ότι προέκυψαν στοιχεία που, σύμφωνα με την ίδια, δείχνουν ότι η συγκεκριμένη διαδικασία γινόταν και εκτός του δηλωμένου ωραρίου λειτουργίας του ιατρείου.

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Σύμφωνα με όσα είπε, το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για περίπου 42 λεπτά στη διαδικασία που αφορούσε τον Γιώργο Μαζωνάκη, ενώ από τις καταγραφές του μηχανήματος εξετάζονται και άλλες χρήσεις του τις προηγούμενες ημέρες.

Η κυρία Φραγκάκη ανέφερε ότι από τα δεδομένα του μηχανήματος προκύπτει χρήση του σε μέρες και ώρες κατά τις οποίες, όπως είπε, το ιατρείο δήλωνε ότι δεν λειτουργούσε.

«Στις 28 Αυγούστου χρησιμοποιήθηκε το βράδυ στις 23:33 σε ασθενή. Το ιατρείο έλεγε ότι λειτουργούσε από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ».

Η κυρία Φραγκάκη υποστήριξε ακόμη ότι στις 29 Αυγούστου, ημέρα Σάββατο, «ενώ δεν λειτουργούν το Σαββατοκύριακο, λειτούργησαν το μηχάνημα», ενώ πρόσθεσε ότι και στις 30 Αυγούστου ημέρα Κυριακή «χρησιμοποιήθηκε σε ασθενή, όπως φαίνεται από αυτά που κατέγραψε το μηχάνημα».

Κατά την ίδια, η χρήση του εξοπλισμού τα Σαββατοκύριακα γινόταν χωρίς ενημέρωση ή έγκριση από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.

«Το έκαναν κρυφά, δεν έλαβαν έγκριση από τον ΙΣΑ, ήξεραν ότι το έκαναν παράνομα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Η νομική σύμβουλος του ΙΣΑ ανέφερε επίσης ότι οι έλεγχοι στο ιατρείο είχαν πραγματοποιηθεί το 2025 και το 2026, ενώ υποστήριξε ότι μετά τον θάνατο του τραγουδιστή ο Ιατρικός Σύλλογος εντόπισε νέα στοιχεία.

«Το επόμενο πρωί του θανάτου του Μαζωνάκη ο ΙΣΑ βρήκε πολλά στοιχεία», είπε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι «οι δύο γιατροί προσπάθησαν να εξαπατήσουν τον ΙΣΑ».

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Όπως αναφέρει, το ιατρείο είχε βρεθεί στο επίκεντρο ελέγχων.

Η κυρία Φραγκάκη υποστήριξε ακόμη ότι η πλασμαφαίρεση γινόταν χωρίς την απαιτούμενη ενημέρωση ή έγκριση από τον ΙΣΑ.

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«Το έκαναν κρυφά, δεν έλαβαν έγκριση από τον ΙΣΑ, ήξεραν ότι το έκαναν παράνομα».