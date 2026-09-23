Γιώργος Μαζωνάκης: Ο 14χρονος ανιψιός του τραγουδά το «Ώρες Μικρές» και συγκινεί

Μία ιδιαίτερα συγκινητική ερμηνεία αφιερωμένη στον Γιώργο Μαζωνάκη έκανε ο 14χρονος Βασίλης Ζιώγας, ο οποίος τραγούδησε τη μεγάλη επιτυχία «Ώρες Μικρές».

Ο νεαρός, ο οποίος παρουσιάζεται ως ανιψιός του αξέχαστου τραγουδιστή και είναι γιος του πρώτου εξαδέλφου του, φαίνεται να πραγματοποιεί τα πρώτα του βήματα στον χώρο της μουσικής.

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Στο βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο 14χρονος ερμηνεύει το γνωστό τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη, αποσπώντας θερμά σχόλια για τη φωνή και την παρουσία του.

«Είναι κρίμα που ο θείος σου δεν είναι εδώ»

Η ανάρτηση συνοδεύεται από ένα έντονα φορτισμένο μήνυμα προς τον Βασίλη Ζιώγα, με αναφορά στην απουσία του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Είναι κρίμα που ο θείος σου δεν είναι εδώ για να σε ακούσει», αναφέρεται μεταξύ άλλων στο μήνυμα.

Οι άνθρωποι που βρίσκονται στο πλευρό του 14χρονου εκφράζουν τη βεβαιότητα ότι ο τραγουδιστής θα ήταν ιδιαίτερα περήφανος βλέποντάς τον να ερμηνεύει ένα δικό του κομμάτι.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται όχι μόνο στις φωνητικές δυνατότητες του νεαρού, αλλά και στον χαρακτήρα, την ευγένεια και το ήθος του.

Να δημιουργήσει τη δική του μουσική ταυτότητα

Το μήνυμα που συνοδεύει το βίντεο δεν καλεί τον Βασίλη να αντιγράψει τον διάσημο συγγενή του, αλλά να ακολουθήσει τη δική του διαδρομή.

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Στόχος, όπως επισημαίνεται, είναι ο 14χρονος να διαμορφώσει τη δική του μουσική ταυτότητα, αξιοποιώντας το ταλέντο και τα προσωπικά χαρακτηριστικά του.

Η οικογενειακή σχέση με έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους Έλληνες λαϊκούς ερμηνευτές αποτελεί αναπόφευκτα σημείο αναφοράς, χωρίς όμως να σημαίνει ότι ο νεαρός θα πρέπει να κινηθεί στη σκιά του.

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Η επιλογή του «Ώρες Μικρές»

Η επιλογή του συγκεκριμένου τραγουδιού προσέδωσε ακόμη μεγαλύτερη συναισθηματική φόρτιση στην εμφάνιση του 14χρονου.

Το «Ώρες Μικρές» συγκαταλέγεται στα τραγούδια που συνδέθηκαν στενά με την πορεία του Γιώργου Μαζωνάκη και αγαπήθηκαν ιδιαίτερα από το κοινό του.

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Η ερμηνεία του Βασίλη Ζιώγα λειτουργεί ως μία προσωπική μουσική αφιέρωση, αλλά και ως η πρώτη δημόσια εικόνα μιας ενδεχόμενης δικής του πορείας στο τραγούδι.

Το βίντεο έρχεται λίγες ημέρες μετά το τελευταίο «αντίο» στον καλλιτέχνη, το οποίο προκάλεσε βαθιά συγκίνηση στην οικογένεια, στους συναδέλφους και στους χιλιάδες θαυμαστές του.

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