Λάκης Γαβαλάς για Γιώργο Μαζωνάκη: «Είναι η αντικατάσταση του ΟΠΕΚΕΠΕ – Θα πάω να τον χειροκροτήσω»

Ο Λάκης Γαβαλάς παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» και σχολίασε τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τον Γιώργο Μαζωνάκη. Αναφερόμενος στη μήνυση του 21χρονου Στέφανου Παπαδόπουλου για ανήθικες προτάσεις, ο γνωστός σχεδιαστής εξέφρασε την άποψή του για τον θόρυβο που έχει δημιουργηθεί.

Αναλυτικότερα, με το γνώριμο καυστικό του ύφος, σημείωσε χαρακτηριστικά πως ο Γιώργος Μαζωνάκης αποτελεί πλέον την «αντικατάσταση του ΟΠΕΚΕΠΕ» λόγω της έντονης δημοσιότητας της υπόθεσης.

Όλα όσα είπε ο Λάκης Γαβαλάς

«Ο Μαζωνάκης είναι ο κάθε Μαζωνάκης, η αντικατάσταση του ΟΠΕΚΕΠΕ και αυτό που συμβαίνει. Ασχοληθείτε με αυτό, μαζέψτε χρήματα και αφήστε τους καλλιτέχνες να κάνουνε τη ζωή τους. Ο Μαζωνάκης γεννήθηκε αστέρι και αστέρι θα είναι πάντα. Είτε το θέλουνε κάποιοι, είτε όχι. Εγώ θέλω να μ’ αγαπάνε για τη δουλειά μου, ο Γιώργος το ίδιο», είπε αρχικά ο γνωστός σχεδιαστής.

Και πρόσθεσε: «Θέλω να τον αγαπάνε γιατί είναι καλός τραγουδιστής, γιατί έχει ωραία φωνή, γιατί έχει ωραίες μπάντες, επιλέγει ωραία τραγούδια και από κει και πέρα δεν καταλαβαίνω, γιατί πρέπει να ασχοληθώ για κάτι αρνητικό που μπορεί να έχει συμβεί».

«Εγώ θα πάω στον Γιώργο Μαζωνάκη να τον δω, να τον χειροκροτήσω και να μην έχει περάσει κανένα διάστημα κακό από τότε που με έκανε να διασκεδάζω και να φεύγω γεμάτος από υπέροχη μουσική, απ’ την τρελή του την κίνηση που κάνει, γιατί είναι στα κέφια του, γιατί αν ο τραγουδιστής, ο καλλιτέχνης δεν έχει κέφια…», δήλωσε σε άλλο σημείο ο Λάκης Γαβαλάς.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: