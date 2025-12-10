Λάκης Γαβαλάς: «Το 1995 άρχισα να είμαι πολύ δυνατός επαγγελματικά και το ’98 ξεκίνησα να δουλεύω με την Hermes και τη Chanel»

Καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» ήταν το απόγευμα της Τετάρτης (10.12) ο Λάκης Γαβαλάς και μεταξύ άλλων μίλησε για την εποχή που συνεργαζόταν με τους μεγαλύτερους οίκους μόδας στον κόσμο.

«Το 1995 άρχισα να είμαι πολύ δυνατός επαγγελματικά και το ’98 ξεκίνησα να δουλεύω με την Hermes και τη Chanel και όλους αυτούς. Τότε καβαλούσα άλογα στο Τατόι, έκανα ιππασία και κάποια στιγμή ήθελα μια κουβέρτα για τα άλογα», ανέφερε ο γνωστός σχεδιαστής.

«Κατ’ αρχήν οι σέλες Pessoa, για να κάνεις ιππασία, έχουν τα ίδια λεφτά με τις Hermes τις σέλες. Βασικά ο Pessoa τις έκανε σαν design και σαν τεχνική. Πήγα, λοιπόν, στην Hermes και είπα πως θέλω μια κουβέρτα για το άλογο μου και θέλω να πάρω μια σέλα, μαζί με τα ηνία και τα λοιπά.

“Μπορείτε να μου πείτε πως λέγεται ο σύλλογος για να κάνουμε την διαπίστευση, το μονόγραμμα και όλα”, μου είπαν. Τέλος πάντων, έγινε μπέρδεμα οπότε είπα να πάρω μια σέλα και να αφήσω την κουβέρτα», σημείωσε ο Λάκης Γαβαλάς.

«Κάνω τη σέλα και αρχίζω να μιλάω μαζί τους, ενώ από τα μόνιτορ φυσικά έβλεπαν τα πάντα. Πήρα μια τσάντα που έβαζα μέσα την σέλα και μου πρότειναν να πάω στο ατελιέ, εκεί στον έκτο όροφο να μιλήσουμε.

Συμπαθηθήκαμε τρελά με τον Ντουμά, τον επικεφαλής του οίκου, όπως και με όλο το ατελιέ, τους έπεισα να φτιάξουμε την τσάντα, όπως ακριβώς ήθελα και μου ζήτησαν να χρησιμοποιήσουν το όνομα μου για να ονομαστεί η τσάντα Kelly Lakis», πρόσθεσε.