“Λιώνει” η Δυτική Ευρώπη από τον καύσωνα: Νεκρό 3χρονο παιδί στη Γαλλία – 212 θάνατοι το τελευταίο πενθήμερο στην Ισπανία (βίντεο)

Πρωτοφανές είναι το κύμα καύσωνα που σαρώνει την Δυτική Ευρώπη, με τους νεκρούς στη Γαλλία, που κατέγραψε την πιο ζεστή ημέρα της ιστορίας της, να έχουν ξεπεράσει τους 40.

Παράλληλα, στο Ηνωμένο Βασίλειο έσπασε το ρεκόρ θερμοκρασίας για τον Ιούνιο, ενώ η Ισπανία σημείωσε τον υψηλότερο ημερήσιο μέσο όρο από το 1950.

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Σύμφωνα με υπολογισμούς του AFP, τουλάχιστον 101 εκατομμύρια Ευρωπαίοι αναμένεται να βρεθούν σήμερα, Πέμπτη 25 Ιουνίου, αντιμέτωποι με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 35 βαθμούς Κελσίου. Από αυτούς, περίπου 50 εκατομμύρια βρίσκονται στη Γαλλία και 18 εκατομμύρια στη Γερμανία. Το Βέλγιο προστίθεται στη λίστα των ευρωπαϊκών χωρών σε συναγερμό λόγω του καύσωνα – σοκ. Οι αρχές στη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία έχουν επίσης εκδώσει προειδοποιήσεις για τους κινδύνους της ακραίας ζέστης για δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους.

Μέσα σε αυτό το ασφυκτικό σκηνικό, ένα τρίχρονο παιδί εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε αυτοκίνητο σε προάστιο του Παρισιού.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη στην πόλη Σεν-Γκρατιέν. Οι γονείς του παιδιού το βρήκαν μέσα στο όχημα, σταθμευμένο έξω από το σπίτι τους. Πρόκειται για τον τρίτο θάνατο παιδιού που συνδέεται με τα ακραία καιρικά φαινόμενα που πλήττουν τη χώρα μέσα στην εβδομάδα.

Δεκάδες εκατομμύρια Γάλλοι συνεχίζουν να δοκιμάζονται από εξαντλητικές θερμοκρασίες που άγγιξαν τους 41°C στο Παρίσι, ενώ μεγάλες περιοχές της χώρας παραμένουν σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού.

The World Health Organization has urged leaders to prioritize climate action amid this week's heat wave in Europe. Follow live updates. https://t.co/ojSxGsvItm pic.twitter.com/SYY3vNBS3c— CNN International (@cnni) June 24, 2026

Στο “κόκκινο” η Γαλλία

Ο εθνικός δείκτης θερμοκρασίας της Γαλλίας – που υπολογίζεται από τον μέσο όρο ημερήσιων και νυχτερινών θερμοκρασιών σε δεκάδες σημεία της χώρας – έφτασε τους 30°C την Τετάρτη 24 Ιουνίου, καταγράφοντας την υψηλότερη τιμή από τότε που ξεκίνησαν οι μετρήσεις το 1947. Οι Παριζιάνοι προτίμησαν να περάσουν τη νύχτα στα πάρκα, παρά στα σπίτια – θερμοκήπια.

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Περισσότερο από το μισό της χώρας εξακολουθεί να βρίσκεται υπό κόκκινη προειδοποίηση για καύσωνα, ενώ δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά στη δυτική Γαλλία αντιμετωπίζουν προβλήματα ηλεκτροδότησης.

Οι θερμοκρασίες κινήθηκαν μεταξύ 39°C και 43°C σε πολλές περιοχές της δυτικής Γαλλίας. Στην περιοχή Πουατού-Σαράντ-Βαλ ντε Λουάρ ο υδράργυρος άγγιξε τους 43°C, λίγο χαμηλότερα από το ιστορικό υψηλό των 44,3°C που καταγράφηκε την Τρίτη στην Πισό.

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Ο ιστορικός καύσωνας έχει μετατρέψει σε «θερμικές παγίδες» τα χαρακτηριστικά σοφιτοδιαμερίσματα κάτω από τις εμβληματικές γκρίζες στέγες του Παρισιού.

Η 23χρονη Αμελί Κένι, που κατοικεί σε μικρό διαμέρισμα στον τελευταίο όροφο με θέα στη Βασιλική της Σακρέ-Κερ, περιέγραψε στο France24 τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν.

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🇫🇷 ☀️ #France is suffocating amid a historical heatwave, with #Paris hitting above 40 degrees celsius on June 23.



🏊 To help residents cope with the exceptionally high temperatures, the city has opened an area of the #CanalSaintMartin to swimmers.



A successful idea, although… pic.twitter.com/0bn5SQQs5c— FRANCE 24 English (@France24_en) June 24, 2026

«Ήταν η χειρότερη εβδομάδα που έχουμε ζήσει σε αυτό το διαμέρισμα. Ο ήλιος το χτυπάει ασταμάτητα όλο το απόγευμα και είναι αδύνατο να βρεις λίγη δροσιά», ανέφερε.

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Τα μικρά διαμερίσματα κάτω από τις στέγες των παρισινών κτιρίων, τα οποία συχνά επιλέγουν νέοι και άτομα με χαμηλότερα εισοδήματα λόγω χαμηλότερου ενοικίου, συγκαταλέγονται πλέον στους πιο δύσκολους χώρους διαβίωσης κατά τη διάρκεια των ακραίων θερμοκρασιών.

🌡️ ☀️ 🌍 🇫🇷 🇪🇸 Europe swelters in record-breaking temperatures



At least 94 million people in Europe are expected to experience temperatures over 35°C on Wednesday during a record-breaking heatwave, most of them in France and Spain, according to AFP calculations pic.twitter.com/ATGu781FVT— AFP News Agency (@AFP) June 24, 2026

Πάνω από 36°C η θερμοκρασία στο Ηνωμένο Βασίλειο

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Τετάρτη καταγράφηκε ως η θερμότερη ημέρα Ιουνίου που έχει σημειωθεί ποτέ, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 36,1°C, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του 1976.

Οι μετεωρολόγοι δεν αποκλείουν νέο ιστορικό υψηλό, καθώς οι θερμοκρασίες ενδέχεται να αγγίξουν ακόμη και τους 38°C.

Αντίστοιχα, η Ισπανία βιώνει ένα παρατεταμένο κύμα ακραίας ζέστης. Η μέση ημερήσια θερμοκρασία έφτασε τους 28,08°C τη Δευτέρα και τους 28,17°C την Τρίτη, τις υψηλότερες τιμές που έχουν καταγραφεί ποτέ για τον μήνα Ιούνιο.

Κόκκινες προειδοποιήσεις παραμένουν σε ισχύ σε περιοχές της βόρειας Ισπανίας, ενώ στη Χώρα των Βάσκων οι θερμοκρασίες ενδέχεται να φτάσουν τους 42°C.

Τουλάχιστον 212 θάνατοι που καταγράφηκαν μεταξύ Κυριακής και Τετάρτης μπορούν να αποδοθούν στον καύσωνα που πλήττει την Ισπανία αυτές τις μέρες, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το Ινστιτούτο Υγείας Carlos III στη Μαδρίτη.

Οι υπολογισμοί αυτοί στηρίζονται σε ένα σύστημα που έχει ονομαστεί «ΜοΜο» (Παρακολούθηση Θνησιμότητας). Αυτό συλλέγει σε καθημερινή βάση τον αριθμό των θανάτων στην Ισπανία και υπολογίζει τη διαφορά της θνησιμότητας σε σύγκριση με αυτήν που αναμένεται βάσει των καταγεγραμμένων ιστορικών στοιχείων.

17 προειδοποιήσεις στην Ιταλία

Στην Ιταλία έχουν εκδοθεί 17 προειδοποιήσεις «κόκκινου συναγερμού», κυρίως στις βόρειες και κεντρικές περιοχές της χώρας. Η χώρα μετρά 6 νεκρούς.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι θερμοκρασίες θα συνεχίσουν να αυξάνονται προς το τέλος της εβδομάδας στη Γερμανία, την Ολλανδία και το Βέλγιο, ενώ το κύμα ζέστης αναμένεται να επεκταθεί και στην ανατολική Ευρώπη.

Ήδη έχουν εκδοθεί προειδοποιήσεις για ακραία ζέστη στην Πολωνία, την Κροατία και την Ουγγαρία, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να λαμβάνουν αυξημένα μέτρα προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες.