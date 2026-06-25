Η Kate Hudson ήρθε στην Ελλάδα – Το νησί που επέλεξε για τις διακοπές της

Η Kate Hudson επισκέφθηκε ενόψει του Καλοκαιριού γι άλλη μια φορά την Ελλάδα, με τις τηλεοπτικές κάμερες να την συναντούν στο αεροδρόμιο. Η κάμερα του Happy Day και ο δημοσιογράφος Αλέξανδρος Ρούτας προσπάθησαν να αποσπάσουν δηλώσεις της, ωστόσο η ηθοποιός προτίμησε να μην κάνει.

Έτσι, η Kate Hudson με ευγένεια απάντησε στην κάμερα: “Γεια σας. Δεν θα ήθελα να μιλήσω αυτή τη στιγμή”. Ωστόσο, στη συνέχεια απαντώντας σε σχετική ερώτηση είπε: “Όλα τα μέρη στην Ελλάδα είναι ωραία”.

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Η χολιγουντιανή ηθοποιός, Kate Hudson, για τις διακοπές της στην Ελλάδα επέλεξε το νησί της Σκιάθου, ένα μέρος που επισκέπτεται κάθε χρόνο. Ωστόσο, δεν αποκλείεται να επισκεφθεί και κάποιο άλλο νησί της χώρας.