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ΔΙΕΘΝΗ

Ρούμπιο: “Η επιβολή διοδίων στο Ορμούζ θα μπορούσε να εξαπλωθεί και σε άλλα θαλάσσια περάσματα”

"Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει απόλυτο χάος"

Ρούμπιο: “Η επιβολή διοδίων στο Ορμούζ θα μπορούσε να εξαπλωθεί και σε άλλα θαλάσσια περάσματα”
Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, παρευρίσκεται στην 62η Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου (MSC), στο ξενοδοχείο «Bayerischer Hof», στο Μόναχο της Γερμανίας, στις 14 Φεβρουαρίου 2026. Η 62η Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου, που διεξάγεται από τις 13 έως τις 15 Φεβρουαρίου 2026, αναμένεται να φιλοξενήσει περίπου 50 ηγέτες από όλο τον κόσμο. EPA/RONALD WITTEK.
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Την αντίθεση της Ουάσινγκτον στην επιβολή τελών διέλευσης στο Στενό του Ορμούζ επανέλαβε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, δηλώνοντας ότι αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει «απόλυτο χάος».

«Εάν δεχθούμε ότι μπορούμε να επιβάλλουμε χρέωση για τη χρήση μιας διεθνούς θαλάσσιας οδού διότι βρίσκεται κοντά στο έδαφός μας, αυτό θα εξαπλωνόταν στον κόσμο σαν επιδημία», δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο, σε συνάντηση με τους ομολόγους του από το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου (CCG) στη Μανάμα (Μπαχρέιν).

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