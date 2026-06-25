Ρούμπιο: “Η επιβολή διοδίων στο Ορμούζ θα μπορούσε να εξαπλωθεί και σε άλλα θαλάσσια περάσματα”

Την αντίθεση της Ουάσινγκτον στην επιβολή τελών διέλευσης στο Στενό του Ορμούζ επανέλαβε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, δηλώνοντας ότι αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει «απόλυτο χάος».

«Εάν δεχθούμε ότι μπορούμε να επιβάλλουμε χρέωση για τη χρήση μιας διεθνούς θαλάσσιας οδού διότι βρίσκεται κοντά στο έδαφός μας, αυτό θα εξαπλωνόταν στον κόσμο σαν επιδημία», δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο, σε συνάντηση με τους ομολόγους του από το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου (CCG) στη Μανάμα (Μπαχρέιν).