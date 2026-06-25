Λέκκας για Βενεζουέλα: “Μείζονα καταστροφή, ακόμα δεν μπορούμε να φανταστούμε τι ακριβώς έχει συμβεί”

Για μία από τις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές των τελευταίων ετών στη Λατινική Αμερική έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμης Λέκκας, σχετικά με τους δύο σεισμούς 7,2 και 7,5 βαθμών στη Βενεζουέλα.

«Ακόμα δεν μπορούμε να φανταστούμε τι ακριβώς έχει συμβεί» τόνισε μιλώντας στο ΕΡΤnews, εκτιμώντας ότι η πραγματική έκταση των καταστροφών δεν έχει ακόμη αποτυπωθεί.

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Παράλληλα, προειδοποίησε ότι με το πρώτο φως της ημέρας ενδέχεται να αποκαλυφθεί μια εικόνα πολύ πιο δραματική από αυτή που είναι σήμερα γνωστή.

«Οι νεκροί θα είναι 10.000 μέχρι 100.000 και αυτό είναι μία πιθανότητα της τάξεως του 50%» προειδοποίησε ο κ. Λέκκας, συμφωνόντας με τις πρώτες εκτιμήσεις διεθνών οργανισμών.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ, «έχουμε να κάνουμε με μία μείζονα καταστροφή. Οι εκτιμήσεις που κάνουν λόγο για δεκάδες χιλιάδες νεκρούς είναι πιθανές και δεν μπορούν να αποκλειστούν».

Αναλύοντας τα γεωλογικά χαρακτηριστικά του φαινομένου που χτύπησε τη Βενεζουέλα, ο κ. Λέκκας εξήγησε ότι οι δύο σεισμοί, μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, σημειώθηκαν με διαφορά μόλις 39 δευτερολέπτων πάνω σε μεγάλα ενεργά ρήγματα της βορειοανατολικής προέκτασης των Άνδεων.

Όπως εξήγησε, «ο πρώτος σεισμός με τα 7,2 ρίχτερ είχε ένα μικρό εστιακό βάθος που αυτό ήταν ουσιαστικά πρόσβαλε κατασκευές μικρού όγκου ,ενώ ο δεύτερος, της τάξεως των 7,5 βαθμών, είχε εστιακό βάθος 20-25χλμ., που σημαίνε ότι είχαμε επιπτώσεις στα ψηλά κτήρια».

Οι μεγαλύτερες φθορές καταγράφηκαν σε παλαιά πέτρινα και μη ενισχυμένα κτίσματα, όπου εμφανίστηκαν ρωγμές, αποκολλήσεις σοβάδων και καταρρεύσεις τμημάτων τοιχοποιίας, είπε ακόμα.

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Αντίθετα, τα νεότερα που έχουν κατασκευαστεί με βάση τους σύγχρονους αντισεισμικούς κανονισμούς παρουσίασαν σαφώς καλύτερη συμπεριφορά, με περιορισμένες ή και μηδενικές ζημιές.