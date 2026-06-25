Πανελλαδικές 2026: Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των μαθημάτων – Πώς μπορείτε να τις δείτε

Τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 έβαλε το υπουργείο Παιδείας ανακοινώνοντας τις βαθμολογίες των μαθημάτων.

Οι καταστάσεις με τις βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων αναρτήθηκαν σε όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ της χώρας, περιέχοντας μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ανά εξεταζόμενο μάθημα.

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Επίσης, όλοι οι υποψήφιοι θα μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους στην ιστοσελίδα https://results.it.minedu.gov.gr, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμό τους με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

Ακόμη, όσοι υποψήφιοι έχουν υποβάλει σχετική αίτηση, θα λάβουν τη βαθμολογία τους και με γραπτό μήνυμα (SMS) στο κινητό τους τηλέφωνο.

Εν τω μεταξύ, σήμερα Πέμπτη 25/6 ολοκληρώθηκαν οι εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων, ενώ αύριο Παρασκευή 26/6 θα ολοκληρωθούν οι Υγειονομικές Εξετάσεις και Πρακτικές Δοκιμασίες των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ).

Επίσης, σήμερα Πέμπτη 25/6 ολοκληρώθηκαν οι εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων, ενώ αύριο Παρασκευή 26/6 θα ολοκληρωθούν οι Υγειονομικές Εξετάσεις και Πρακτικές Δοκιμασίες των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ).

Πώς να υπολογίσετε τα μόρια

Μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών, θα ακολουθήσει η διαδικασία κατάθεσης του μηχανογραφικού, προκειμένου στα τέλη Ιουλίου να ανακοινωθούν και τα αποτελέσματα, με τις βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα των ΑΕΙ.

Υπενθυμίζεται ότι για να διευκολυνθούν οι υποψήφιοι στον υπολογισμό των μορίων τους, το Υπουργείο Παιδείας ανέπτυξε ειδική εφαρμογή, με την οποία οι υποψήφιοι εισάγοντας τους γραπτούς τους βαθμούς, μπορούν να δουν αυτόματα τα μόριά τους για κάθε Τμήμα/Σχολή του Πεδίου ή του Τομέα που ανήκουν. Η εφαρμογή συνυπολογίζει τους γραπτούς βαθμούς και τους συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων για κάθε Τμήμα. Η εφαρμογή ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΟΡΙΩΝ είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη ιστοσελίδα https://markcalc.it.minedu.gov.gr/.