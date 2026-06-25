Λέκκας για Βενεζουέλα: «Η ενέργεια που απελευθερώθηκε ήταν ίση με 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας ή 180 ατομικές βόμβες Χιροσίμα»

Τραγικός είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από το διπλό χτύπημα του εγκέλαδου που συγκλόνισε τη Βενεζουέλα το βράδυ της Τετάρτης (24.06).

Η χώρα μετρά πληγές, με τις εικόνες ισοπέδωσης να κάνουν τον γύρο του κόσμου.

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Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τουλάχιστον 164 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περίπου 1.000 έχουν τραυματιστεί, ωστόσο εκφράζονται βάσιμοι φόβοι για δραματική αύξηση των θυμάτων, καθώς εκατοντάδες πολίτες παραμένουν εγκλωβισμένοι στα ερείπια.

Το χρονικό της τραγωδίας και οι εκτιμήσεις των ειδικών

Όλα συνέβησαν μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Η πρώτη ισχυρή δόνηση σημειώθηκε στις 18:04 (τοπική ώρα) δυτικά του Καράκας, ενώ ακολούθησε αμέσως ένας δεύτερος, ακόμη πιο καταστροφικός σεισμός, σκορπίζοντας τον πανικό.

Η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USGS) προειδοποιεί ότι το πλήρες μέγεθος της ανθρωπιστικής τραγωδίας θα αποκαλυφθεί τα επόμενα εικοσιτετράωρα, όσο προχωρούν οι διασώσεις.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο καθηγητής Διαχείρισης Καταστροφών και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, αποτύπωσε με σοκαριστικό τρόπο το μέγεθος της ενέργειας που εκλύθηκε.

«Τα 7,5 Ρίχτερ που ήταν ο δεύτερος σεισμός, αντιστοιχούν σε 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας, ή σε 180 ατομικές βόμβες Χιροσίμα.

Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η ενέργεια που απελευθερώθηκε ήταν τεράστια με αποτέλεσμα να έχουμε όλα αυτά που βλέπουμε εδώ και 24 ώρες», ανέφερε ο κ. Λέκκας.

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Τι περιμένουν οι επιστήμονες τις επόμενες ώρες

Αναφορικά με τη μετασεισμική ακολουθία, ο κ. Λέκκας εμφανίστηκε επιφυλακτικός αλλά σαφής, τονίζοντας πως αναμένεται ένα πολύ ισχυρό μετασεισμικό χτύπημα.

«Σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν, περιμένουμε έναν σεισμό της τάξεως των 6,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

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Αυτό όμως είναι μία προσέγγιση γιατί η κάθε περιοχή έχει το δικό της δυναμικό, έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, συνεπώς είναι ένα μέσο μέγεθος το οποίο περιμένουμε».

Γιατί ήταν τόσο καταστροφικός ο διπλός σεισμός

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ εξήγησε τον μηχανισμό με τον οποίο οι δύο διαδοχικές δονήσεις (7.2 και 7.5 Ρίχτερ) «συνεργάστηκαν» για να ισοπεδώσουν τις υποδομές της Βενεζουέλας.

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«Οι δύο αυτοί σεισμοί, οι τεράστιοι αυτοί σεισμοί, συμπλήρωσαν ο ένας τον άλλον, ως προς την καταστροφή των κτιρίων.

Ο πρώτος σεισμός έκανε βλάβες σε μικρού όγκου κτίρια στη γύρω περιοχή, ενώ ο δεύτερος σεισμός προξένησε βλάβες σε μεγάλου όγκου κτίρια, ψηλά κτίρια και έτσι λοιπόν είχαμε ένα ευρύτατο φάσμα καταστροφών και απο τις δύο σεισμικές δονήσεις».

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Υπάρχει κίνδυνος για ανάλογο φαινόμενο στην Ελλάδα;

Απαντώντας στο αν η χώρα μας διατρέχει κίνδυνο για έναν ανάλογο διπλό σεισμό αυτών των μεγεθών, ο καθηγητής ήταν καθησυχαστικός, ξεκαθαρίζοντας ότι τα γεωλογικά δεδομένα στην Ελλάδα είναι εντελώς διαφορετικά.

«Έχουμε να κάνουμε με τη σύγκρουση δύο μεγάλων λιθοσφαιρικών πλακών, της νοτίου Αμερικής και της βόρειας Αμερικής, είναι τεκτονικά ρήγματα τα οποία είναι μία τάξη μεγαλύτερα από ό,τι υπάρχουν στον ελληνικό χώρο», επισμαίνοντας παράλληλα πως στον ελληνικό χώρο οι σεισμοί σπάνια ξεπερνούν τα 7 Ρίχτερ.