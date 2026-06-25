Κωνσταντίνος Βασάλος – Δανάη Βαρθολομάτου: Χωρισμός “βόμβα” για το ζευγάρι

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος και η Δανάη Βαρθολομάτου φαίνεται ότι έχουν τραβήξει χωριστούς δρόμους και δεν είναι πλέον ζευγάρι. Την είδηση γνωστοποίησε η Φωτεινή Πετρογιάννη το πρωί της Πέμπτης (25/6) μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό».

Χαρακτηριστικά, η δημοσιογράφος είπε ότι έχουν χωρίσει και γι αυτό εδώ και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα δεν έχει κοινοποιήσει κανένας από τους δύο κοινά στιγμιότυπα από κάποιο ταξίδι τους. Χαρακτηριστικά αναφερόμενη στον Κωνσταντίνο Βασάλο και την Δανάη Βαρθολομάτου είπε: “Υπάρχει χωρισμός, αυτό είναι δεδομένο”.

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Ο Κωνσταντίνος Βασάλος μετά από τον χωρισμό του από την Μαρία Παπαγεωργίου έκανε σχέση με την Δανάη Βαρθολομάτου, διατηρώντας ωστόσο αρκετά χαμηλό προφίλ. Η γυναίκα που είχε κλέψει την καρδιά του Κωνσταντίνου Βασάλου ονομάζεται Δανάη Βαρθολομάτου και αποτελεί μέλος της Panik Records και συνεργάτιδα του Κωνσταντίνου Αργυρού. Η personal trainer εντυπωσιάζει με το καλλίγραμμο σώμα της και τα όμορφα χαρακτηριστικά της, ενώ αναμφίβολα όλοι μιλούσαν για ένα αρκετά ταιριαστό ζευγάρι.