Αλέξης Τσίπρας στον Alpha – «Έκλεισε ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ – Δεν θέλω να κάνω τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης»

Συνέντευξη παραχώρησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha ο Αλέξης Τσίπρας το απόγευμα της Πέμπτης 25 Ιουνίου.

Συγκεκριμένα, στην πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη ως πρόεδρος της ΕΛΑΣ ο Αλέξης Τσίπρας πήρε θέση για τους στόχους του κόμματος του αλλα΄και το αν αναμένεται να υπάρξει συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ, του οποίου «ο κύκλος έχει κλείσει».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Στόχος μας είναι να κερδίσουμε τις εκλογές και όχι να κάνω τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης» υποστήριξε μεταξύ άλλων ο Αλέξης Τσίπρας. Παράλληλα, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ δεν απέκλεισε κάποιον να ενταχθεί στο κόμμα αλλά θα πρέπει πρώτα να έχουν παραιτηθεί από την βουλευτική τους έδρα, ενώ όπως τόνισε «δεν υπάρχουν ρεζερβέ θέσεις στο νέο κόμμα».

«Τα κινητά μου είναι ανοικτά οι κοινωνικές μου επαφές ανοικτές. Δεν κρατώ καμία κακία σέβομαι συλλογικές διαδικασίες και πρόσωπα» είπε για το αν έχει επικοινωνία με τον Σωκράτη Φάμελλο, ενώ για τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Παύλο Πολάκη είπε ότι «εγώ είμαι εδώ προκειμένου να μιλήσω για τα προβλήματα της κοινωνίας και όχι για τα προβλήματα του κ. Πολάκη με τον ΣΥΡΙΖΑ».

«Εμείς εάν βγούμε πρώτο κόμμα θα επιδιώξουμε σχηματισμό κυβέρνησης στη βάση του προγράμματός μας. Αν αυτό δεν συμβεί θα πάμε δεύτερες εκλογές» είπε παράλληλα, ενώ για τα όσα αναφέρουν στελέχη της ΕΛΑΣ για την αύξηση της φορολογίας δήλωσε: «Δεν υπάρχει λόγος για νέα φορολογία. Υπεραποδίδει γύρω στα 6 δισ η οικονομία χωρίς να φορολογηθούν ούτε μεσαία, ούτε χαμηλά ακόμη και ούτε τα υψηλά εισοδήματα. Ωστόσο απαιτείται δικαιοσύνη και αναδιανομή από τους ισχυρούς στην κοινωνία. Δεν θα γίνει με φορολόγηση της πισίνας σας, ούτε του γρήγορου σκάφους. Με πατριωτική εισφορά που θα αφορά το 1% τους πάρα πολύ πλούσιους και επιχειρήσεις».