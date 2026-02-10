Κωνσταντίνος Φραντζής: Θα γίνει για πρώτη φορά πατέρας – «Το καλύτερο ταξίδι μας μόλις ξεκίνησε» (Εικόνες)

Σε μια νέα φάση ζωής ετοιμάζεται να περάσει ο τραγουδιστής Κωνσταντίνος Φραντζής, καθώς, όπως αποκάλυψε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, εκείνος και η σύντροφός του αναμένεται να γίνουν για πρώτη φορά γονείς.

Ο Κωνσταντίνος Φραντζής δημοσίευσε την Τρίτη (10.02) σειρά φωτογραφιών, στις οποίες αποτυπώνεται η φουσκωμένη κοιλιά της συντρόφου του, Βαρβάρας, καθώς και εικόνα από υπερηχογράφημα του μωρού. Παράλληλα, ανάρτησε υλικό από το gender reveal party που διοργάνωσαν, αποκαλύπτοντας ότι το παιδί που περιμένουν είναι κορίτσι.

«Το καλύτερο ταξίδι μας μόλις ξεκίνησε… ένα ταξίδι γεμάτο αγάπη, όνειρα και ροζ χρώματα. Σε περιμένουμε μικρή μας πριγκίπισσα», ανέφερε στην ανάρτησή του το ζευγάρι, το οποίο περιμένει το πρώτο του παιδί.