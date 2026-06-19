Γιώργος Ζυγούρης: Ο ηθοποιός έγινε για πρώτη φορά πατέρας – Η συγκινητική ανάρτηση του

Ο γνωστός ηθοποιός Γιώργος Ζυγούρης τις τελευταίες ημέρες βιώνει στιγμές ευτυχίας, καθώς ήρθε στον κόσμο η κόρη του.

Ο Γιώργος Ζυγούρης έκανε στο Instagram μία δημοσίευση με σειρά από φωτογραφίες του ίδιου, της συντρόφου του και της νεογέννητης κόρης του. Όπως έγραψε ο καλλιτέχνης, το βρέφος γεννήθηκε στις 05 Ιουνίου 2026 και θα πάρει το όνομα Ερατώ.

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Χαρακτηριστικά, ο ηθοποιός στη λεζάντα της ανάρτησης του έγραψε: «Present company makes me wanna stay. Ερατώ 05/06/2026».