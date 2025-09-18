Κωνσταντίνος Αργυρός: Το παρασκήνιο με την Εθνική ομάδα μπάσκετ και τα 100.000 ευρώ

Ένα παρασκήνιο γύρω από τον εορτασμό της Εθνικής Ελλάδας Μπάσκετ μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket αποκάλυψε η εκπομπή Happy Day και η δημοσιογράφος Τίνα Μεσσαροπούλου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός φέρεται να ζήτησε 100.000 ευρώ από τους ανθρώπους της Εθνικής για να εμφανιστεί στο γλέντι της ομάδας. Όπως μετέφερε η δημοσιογράφος, οι ιθύνοντες της Εθνικής επικοινώνησαν αρχικά με τον γνωστό τραγουδιστή, ωστόσο εκείνος «ζήτησε το ποσό των 100 χιλιάδων ευρώ ως προσωπική αμοιβή και λειτουργικά κόστη ώστε να ανοίξει το νυχτερινό κέντρο όπου τον φιλοξενεί για το πάρτι της Εθνικής».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το υψηλό ποσό οδήγησε την ομάδα να αναζητήσει εναλλακτική λύση. Έτσι, σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο κ. Γιγουρτάκης από ανταγωνιστικό όμιλο προσέφερε αφιλοκερδώς το Posidonio με τον Θοδωρή Φέρρη, ζητώντας μόνο την κάλυψη των εξόδων για το προσωπικό.

Όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή «Happy Day στον Alpha», στη συνέχεια ο Κωνσταντίνος Αργυρός -ή άνθρωποι της ομάδας του, μετέπειτα επικοινώνησε προσπαθώντας να κάνει ένα ανάλογο deal για τους ανθρώπους της Εθνικής Ελλάδος ωστόσο είχε ήδη κλειστεί η συμφωνία με το Posidonio.