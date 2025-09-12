Κωνσταντίνος Αργυρός: Το δώρο που δέχτηκε σε συναυλία του και η αντίδρασή του – Δείτε βίντεο

Ένα απρόσμενο και ιδιαίτερα τρυφερό δώρο δέχτηκε ο Κωνσταντίνος Αργυρός από τους θαυμαστές του κατά τη διάρκεια πρόσφατης συναυλίας του. Ο δημοφιλής τραγουδιστής βρέθηκε στη σκηνή με ένα ζευγάρι παιδικά παπουτσάκια, ένα δώρο για τον γιο του, Βασίλη.

Η έκπληξη και η αντίδραση του τραγουδιστή

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός αιφνιδιάστηκε από την κίνηση των θαυμαστών του, καθώς δεν περίμενε να λάβει ένα τόσο προσωπικό δώρο πάνω στη σκηνή. Με ένα πλατύ χαμόγελο και εμφανή συγκίνηση, ο τραγουδιστής έδειξε το δώρο στο κοινό και σχολίασε: «Ωραίο δώρο».

Να θυμίσουμε ότι ο γιος του τραγουδιστή, καρπός του έρωτά του με την Αλεξάνδρα Νίκα, γεννήθηκε τον Νοέμβριο του 2024 και πήρε το όνομα Βασίλης, προς τιμήν του πατέρα του.

Ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Αργυρός είχε εκφράσει τη μεγάλη του χαρά κατά την έξοδό του από το μαιευτήριο, δηλώνοντας στους δημοσιογράφους: «Δεν υπάρχει καλύτερο δώρο στη ζωή, είναι το απόλυτο. Είναι υπέροχα όλα, όλη η οικογένεια. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα στη ζωή».

Η κίνηση των θαυμαστών του αποτελεί μία ακόμα απόδειξη της αγάπης και της στήριξης που δείχνουν προς τον καλλιτέχνη σε αυτή τη νέα, σημαντική περίοδο της ζωής του.

