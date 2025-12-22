Κωνσταντίνος Αργυρός: Οι σκέψεις για ένα δεύτερο παιδί και η ξεκάθαρη απάντηση για την πολιτική

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός άνοιξε τα χαρτιά του για την προσωπική του ζωή, εκφράζοντας την επιθυμία του να μεγαλώσει την οικογένειά του. Ο δημοφιλής τραγουδιστής δήλωσε ιδιαίτερα θετικός στο ενδεχόμενο να αποκτήσει και άλλο παιδί στο μέλλον, δείχνοντας πως απολαμβάνει στο έπακρο τον ρόλο του πατέρα.

Παράλληλα, έβαλε τέλος στα σενάρια που τον ήθελαν να κάνει στροφή στην καριέρα του. Ερωτηθείς για το αν τον ενδιαφέρει η ενασχόληση με τα κοινά, ξεκαθάρισε πως η πολιτική δεν περιλαμβάνεται στα άμεσα ή μελλοντικά του σχέδια, παραμένοντας αφοσιωμένος στη μουσική και τους θαυμαστές του.

«Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα στον πλανήτη. Αυτή είναι η πραγματική χαρά και η ουσία. Η οικογένειά σου και το παιδί σου. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Γι’ αυτούς τα κάνω όλα. Αν τα φέρει ο Θεός, θα μεγαλώσω την οικογένειά μου. Αυτός αποφασίζει», τόνισε ο τραγουδιστής.

«Αυτή τη στιγμή δεν είμαι σε αυτή τη φάση. Έχω διαβάσει τα δημοσιεύματα. Δεν μπορώ να βγαίνω κάθε φορά και να λέω όχι. Έχουν γίνει κατά καιρούς προτάσεις από διάφορους, αλλά το θέμα είναι αν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Αυτή τη στιγμή προσπαθώ να βοηθάω με τον δικό μου τρόπο, αν κάποιος ζητήσει τη βοήθειά μου και μπορώ να φανώ χρήσιμος θα το κάνω», ανέφερε ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: