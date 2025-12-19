Κωνσταντίνος Αργυρός: «Το πιο όμορφο δώρο στον κόσμο είναι η οικογένεια μου – Μου λείπουν συνέχεια»

Σε μια σπάνια εξομολόγηση προχώρησε ο Κωνσταντίνος Αργυρός μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» και τον Γρηγόρη Μπάκα. Ο δημοφιλής τραγουδιστής αναφέρθηκε με ενθουσιασμό στη νέα του καθημερινότητα, αποκαλύπτοντας πως ο ενός έτους γιος του, Βασίλης, αποτελεί πλέον την απόλυτη προτεραιότητα στη ζωή του και της Αλεξάνδρας Νίκα.

Όλα όσα είπε ο Κωνσταντίνος Αργυρός

«Ζούμε ωραίες στιγμές στο εξωτερικό, οι Έλληνες του εξωτερικού είναι δύο φορές Έλληνες. Δεν ασχολούμαι με πολιτικά. Έχω γνωρίσει έναν άνθρωπο που αγαπάει πολύ τη χωρά τη δική μου και θέλει να βοηθήσει με τον δικό της τρόπο», είπε αρχικά ο τραγουδιστής.

«Το καλύτερο πράγμα είναι η οικογένεια. Το πιο όμορφο δώρο στον κόσμο. Μου λείπει πολύ όταν είμαι στο εξωτερικό αλλά και όταν είμαι εδώ. Κάνουμε συνέχεια βιντεοκλήσεις. Ο γιος μου άρχισε να κάνει τα πρώτα του βήματα. Ανυπομονώ να τον παίρνω μαζί μου εκεί που είμαι», εξομολογήθηκε ο Κωνσταντίνος Αργυρός

«Του έχω πάρει δώρο αλλά το καλύτερο δώρο για το παιδί μου είναι ο χρόνος μας. Εκτός από τα υλικά, θέλω να του προσφέρω τον χρόνο μου ή να είναι μαζί μου ή να είμαι εγώ μαζί του. Αυτό για εμένα είναι το ιδανικό και το απόλυτο», συμπλήρωσε ο τραγουδιστής.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: