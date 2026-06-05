Αγνώριστος ο Γιώργος Γεροντιδάκης: Σε ποια θρυλική σειρά του Mega έκανε τα πρώτα του βήματα το 2003 (pic)

Ο Γιώργος Γεροντιδάκης θεωρείται σήμερα, χωρίς καμία αμφιβολία, ένας από τους πιο ταλαντούχους και δημοφιλείς ηθοποιούς της γενιάς του. Το τηλεοπτικό κοινό τον έχει αγαπήσει μέσα από μεγάλες και πολύ πρόσφατες επιτυχίες, όπως οι καθηλωτικές «Άγριες Μέλισσες» και το ατμοσφαιρικό «Grand Hotel», όπου οι ερμηνείες του κέρδισαν τις καλύτερες εντυπώσεις.

Ωστόσο, η διαδρομή του στον χώρο της υποκριτικής μετρά πολλά χρόνια πίσω, με το ξεκίνημά του να κρύβει εκπλήξεις που πολλοί ίσως είχαν ξεχάσει ή δεν γνώριζαν καν.

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Ο γνωστός ηθοποιός αποφάσισε να κάνει μια πολύ όμορφη αναδρομή στο παρελθόν και να μοιραστεί μια σπάνια ανάμνηση με τους διαδικτυακούς του φίλους.

Συγκεκριμένα, μέσα από ένα νοσταλγικό story που αναδημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, γύρισε τον χρόνο πίσω στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ξυπνώντας όμορφες μνήμες σε όσους τον παρακολουθούν από τα πρώτα του βήματα.

Με αυτή τη φωτογραφία, υπενθύμισε σε όλους to πώς ξεκίνησε η επιτυχημένη πορεία του στην ελληνική τηλεόραση, όταν ήταν ακόμη σε πολύ νεαρή ηλικία.

Για όσους δεν το θυμούνται, ο Γιώργος Γεροντιδάκης συμμετείχε στη δραματική σειρά «Απόσταση Αναπνοής» του Mega, η οποία προβλήθηκε με μεγάλη επιτυχία τη σεζόν 2003-2004.

Επρόκειτο για μια παραγωγή με έντονο κοινωνικό χαρακτήρα που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το τηλεοπτικό κοινό εκείνης της εποχής.

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Η πλοκή της ιστορίας εξελισσόταν γύρω από τον απαιτητικό χώρο του αθλητισμού και τις ζωές νέων ανθρώπων που πάλευαν καθημερινά για να κυνηγήσουν και να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.

Όλο αυτό το σκηνικό είχε ως φόντο τη γεμάτη προσδοκίες περίοδο πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004, γεγονός που έδινε στη σειρά μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα.

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Το throwback καρέ που ανέβασε ο ηθοποιός στο Instagram: