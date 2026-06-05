Σοκάρει η Μέγκι Ντρίο: «Μπήκαν στο σπίτι μου, κλάπηκαν πράγματα και κοιμόμουν την ώρα που έγινε»

Μια σοκαριστική εμπειρία μοιράστηκε η Μέγκι Ντρίο στην κάμερα της εκπομπής “Super Κατερίνα”, αποκαλύπτοντας πως έπεσε θύμα διάρρηξης μέσα στο ίδιο της το σπίτι. Το μοντέλο εξομολογήθηκε ότι οι δράστες μπήκαν στον χώρο της και έκλεψαν διάφορα αντικείμενα την ώρα που η ίδια κοιμόταν ανυποψίαστη.

Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο δύσκολη για την ίδια, καθώς βιώνει ένα έντονο αίσθημα προδοσίας μετά το περιστατικό. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, έχει ήδη καταφέρει να ανακαλύψει ποιο είναι το συγκεκριμένο άτομο που την έκλεψε.

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Όλα όσα είπε η Μέγκι Ντρίο

«Ο λόγος που είμαι και λίγο απούσα είναι επειδή περνάω μια φάση περίεργη. Μπήκαν στο σπίτι μου, κλάπηκαν πράγματα και κοιμόμουν την ώρα που έγινε. Είναι λίγο φρικτό αυτό. Είναι και το ψυχολογικό, δηλαδή στο επόμενο διβδόμαδο δεν μπορούσα να κάνω τίποτα», δήλωσε αρχικά το γνωστό μοντέλο.

«Πάνω-κάτω γνωρίζουμε τον δράστη. Ούτε με ενδιαφέρει να τιμωρηθεί, να σου πω την αλήθεια. Με ενδιαφέρει πλέον να ξεμπλέξω, να πω ότι ήταν ένα κακό όνειρο. Είναι και η πράξη αυτή που δέχτηκα. Και το δέχτηκα από πρόσωπο στο περιβάλλον μου που με έχει στενοχωρήσει πάρα πολύ. Γενικά τα τελευταία τρία με τέσσερα χρόνια νιώθω προδομένη», συμπλήρωσε η Μέγκι Ντρίο.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο:

Θυμίζουμε ότι η η Μέγκι Ντρίο συστήθηκε στο ευρύ κοινό το 2018 μέσα από τη συμμετοχή της στον πρώτο κύκλο του Greece’s Next Top Model (GNTM), όπου αναδείχθηκε σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες παίκτριες της ελληνικής τηλεόρασης.

Ως μέλος της περιβόητης «Τριάδας της Φωτιάς», ξεχώρισε για τον εκρηκτικό της χαρακτήρα, την αυστηρή κριτική προς τις συμπαίκτριές της και τις ατάκες της που έγιναν γρήγορα viral.

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Μετά την αποχώρησή της από το ριάλιτι μόδας, αξιοποίησε τη δημοσιότητά της συνεχίζοντας την πορεία της στο modeling, ενώ παράλληλα έκανε μια δυναμική μετάβαση στον χώρο των media.

Τα τελευταία χρόνια διατηρεί έντονη παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνεργάζεται με γνωστά brands και μοιράζεται στιγμές από την επαγγελματική και προσωπική της ζωή με τους ακόλουθούς της.

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