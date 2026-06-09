Κατερίνα Βρανά: «Τραγική εξυπηρέτηση, αναγκάστηκα να κάτσω στο πάτωμα» – Η «περιπέτεια» στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης

Μία «περιπέτεια» πέρασε η κωμικός Κατερίνα Βρανά, όταν βρέθηκε στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης με την ίδια να καταγγέλλει σοβαρά προβλήματα στην εξυπηρέτηση των επιβατών με αναπηρία και ελλιπή ενημέρωση.

Όπως αποκάλυψε η ίδια, λόγω καθυστέρησης σε πτήσης από το Σίδνεϊ, έχασε την ανταπόκρισή της για το αεροδρόμιο της Αθήνας, χωρίς, ωστόσο, να υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση από το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης.

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Όπως σημείωσε, δεν της έδωσαν αναπηρικό αμαξίδιο και αναγκάστηκε να κινηθεί μόνη της μέσα στο αεροδρόμιο για να αναζητήσει πληροφορίες και να αλλάξει την πτήση της.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι δεν υπήρχαν διαθέσιμα καθίσματα στους χώρους αναμονής, με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να καθίσει στο πάτωμα.

Όπως σημειώνει στην ίδια ανάρτηση, η περιπέτεια που πέρασε της κόστισε, τόσο σωματικά, όσο και ψυχολογικά.