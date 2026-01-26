Κατερίνα Καινούργιου: «Φοβάμαι να οδηγήσω με την εγκυμοσύνη – Μήπως πέσει κάποιος πάνω μου»

Την έντονη ανησυχία που της προκάλεσε το νέο κύμα κακοκαιρίας που έπληξε την Αττική εξέφρασε η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία διανύει την περίοδο της εγκυμοσύνης της και αναμένει σύντομα το πρώτο της παιδί.

Το πρωί της Δευτέρας (26.01), κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Super Κατερίνα», η παρουσιάστρια άκουσε τη σφοδρή καταιγίδα που εκδηλωνόταν εκείνη την ώρα στην περιοχή, γεγονός που την οδήγησε να μοιραστεί με τους συνεργάτες της και τους τηλεθεατές τον προβληματισμό και τον φόβο της σχετικά με την οδήγηση υπό έντονη βροχόπτωση, ιδιαίτερα λόγω της εγκυμοσύνης της.

«Τι γίνεται έξω; Χαλασμός Κυρίου που λέμε», ανέφερε καλωσορίζοντας την αστρολόγο της εκπομπής, Βάσια Μαυράκη.

«Ναι, κάτσε όμως γιατί εγώ, ξέρεις, φοβάμαι τώρα που είμαι έγκυος. Ενώ δεν φοβάμαι ποτέ με την οδήγηση, τώρα φοβάμαι, όχι για μένα, αλλά μην πάθει τίποτα το μωρό. Δεν καταλαβαίνεις. Τώρα είναι το χειρότερό μου», συμπλήρωσε η Κατερίνα Καινούργιου.

Μάλιστα, η παρουσιάστρια με τον φόβο ότι μπορεί να συμβεί κάτι κακό ζήτησε από τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, να πάει να την πάρει από τη δουλειά. «Φοβάμαι μη πέσει κάποιος πάνω μου ενώ οδηγώ, μη γίνει κάτι, μη το ένα, μη το άλλο… Θέλει προσοχή. Θα πάρω τον άντρα μου, μήπως τα καταφέρει», πρόσθεσε η παρουσιάστρια.