Κατερίνα Καινούργιου: Συγκινεί για τη μητέρα της ανήμερα των γενεθλίων της – «Ταλαιπωρήθηκες αλλά βγήκες νικήτρια»

Η Κατερίνα Καινούργιου το πρωί της Τετάρτης (24/6) μέσα από την εκπομπή της έστειλε τις δικές της ευχές προς την μητέρα της, ανήμερα των γενεθλίων της. Η παρουσιάστρια η οποία έχει άριστες σχέσεις με τους δύο γονείς της οι οποίοι την στηρίζουν σε κάθε επαγγελματικό και προσωπικό βήμα της, μίλησε με πολύ συγκινητικά λόγια για εκείνη, ενώ δεν δίστασε να αναφερθεί και στην πρόσφατη περιπέτεια της υγείας της.

“Χρόνια πολλά να πω στη μαμά μου. Χρόνια πολλά μαμάκα μου, να τα εκατοστήσεις. Να είναι μια υπέροχη χρονιά αυτή για εσένα, γιατί την προηγούμενη ταλαιπωρήθηκες, αλλά βγήκες νικήτρια. Εύχομαι να είναι μια φανταστική χρονιά”, είπε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Καινούργιου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εξομολόγηση για την μητέρα της

Τον Νοέμβριο του 2025 η Κατερίνα Καινούργιου είχε υποδεχτεί στο πλατό της εκπομπής της, την Χριστίνα Σάλτη. Με αφορμή την συζήτηση που είχαν για τον θάνατο της μητέρας της τραγουδίστρια, η παρουσιάστρια θέλησε να μιλήσει και για την περιπέτεια υγείας της δικής της μητέρας.

«Με τη μαμά μου το προλάβαμε στο δεύτερο στάδιο. Η μαμά μου σώθηκε. Είχε κάνει εξετάσεις για καρκινικούς δείκτες και μου είχαν πει ότι στο έντερο δεν φαίνεται. Περάσαμε πολύ δύσκολα το Καλοκαίρι. Μην κατηγορείς τον εαυτό σου… Είναι και μεγαλύτεροι άνθρωποι, εντάξει η μητέρα μου σώθηκε, ήταν κάτι που το παρακολουθήσαμε έξι μήνες… Αλλά όσες φορές και να επέμενα να κάνει εξετάσεις, πολλές φορές το αμελούν και νομίζουν ότι όλα θα είναι καλά», είχε πει χαρακτηριστικά η Κατερίνα Καινούργιου.