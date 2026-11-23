Σε τροχιά νέου ρεκόρ κινείται ο ελληνικός τουρισμός, καθώς η αυξημένη διεθνής ταξιδιωτική κίνηση συνοδεύεται από ακόμη ισχυρότερη άνοδο των τουριστικών εσόδων, ενισχύοντας τη συμβολή του κλάδου στην ελληνική οικονομία. Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2026 αποτυπώνουν τη δυναμική της φετινής τουριστικής περιόδου, με περισσότερους από 34,2 εκατομμύρια ταξιδιώτες να επισκέπτονται τη χώρα, έναντι 31,6 εκατομμυρίων την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Ειδικότερα, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 8,3%, καθώς οι επισκέπτες ανήλθαν σε 34,225 εκατομμύρια, από 31,601 εκατομμύρια πέρυσι. Σε απόλυτους αριθμούς, η Ελλάδα υποδέχθηκε περίπου 2,62 εκατομμύρια περισσότερους ταξιδιώτες μέσα σε εννέα μήνες, επιβεβαιώνοντας τη διατήρηση της ισχυρής ζήτησης από το εξωτερικό. Αξιοσημείωτη είναι η ενίσχυση των οδικών αφίξεων, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 17,7%, έναντι αύξησης 5% στις αφίξεις μέσω αεροδρομίων.

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Η άνοδος της ταξιδιωτικής κίνησης μεταφράστηκε σε ακόμη μεγαλύτερη αύξηση των εσόδων. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις έφθασαν τα 21,958 δισ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 9,7% ή κατά 1,934 δισ. ευρώ σε σύγκριση με τα 20,024 δισ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2025. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται τόσο στην αύξηση του αριθμού των επισκεπτών όσο και στη βελτίωση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι, η οποία ενισχύθηκε κατά 1,5%. Με άλλα λόγια, η φετινή τουριστική επίδοση δεν στηρίζεται αποκλειστικά στην προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών, αλλά και στην υψηλότερη συνολική δαπάνη τους.

Σημαντική είναι η συμβολή των ευρωπαϊκών αγορών, από τις οποίες προήλθαν εισπράξεις 12,188 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 11,5%. Ειδικότερα, τα έσοδα από τις χώρες της Ευρωζώνης ενισχύθηκαν κατά 16,6%, φθάνοντας τα 10,048 δισ. ευρώ. Από τη Γερμανία οι εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 13,5%, στα 3,573 δισ. ευρώ, από την Ιταλία κατά 26,2%, στα 1,453 δισ. ευρώ, ενώ από το Ηνωμένο Βασίλειο διαμορφώθηκαν στα 3,188 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 1%. Θετική ήταν και η εικόνα από τις ΗΠΑ, με τις εισπράξεις να αυξάνονται κατά 15,2%, στα 1,665 δισ. ευρώ. Αντίθετα, οι εισπράξεις από τη Γαλλία υποχώρησαν κατά 7,5%, στα 1,090 δισ. ευρώ.

Ως αποτέλεσμα, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο παρουσίασε πλεόνασμα 18,808 δισ. ευρώ, έναντι 17,443 δισ. ευρώ το εννεάμηνο του 2025. Οι καθαρές εισπράξεις από τον τουρισμό κάλυψαν το 75,4% του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών, αναδεικνύοντας για ακόμη μία χρονιά τον καθοριστικό ρόλο του κλάδου στην εξωτερική ισορροπία της ελληνικής οικονομίας.