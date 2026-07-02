Ελαφόνησος: Πλοίο έκανε ελιγμούς με ανοιχτό καταπέλτη στο λιμάνι – Ανδρας επιβιβάστηκε… κολυμπώντας (βίντεο)

Πολλά ερωτήματα εγείρει ένα επικίνδυνο περιστατικό που εκτυλίχθηκε με επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο, στη γραμμή Ελαφόνησος – Πούντα Λακωνίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού, η Λιμενική Αρχή Νεάπολης Βοιών ενημερώθηκε, κατόπιν καταγγελίας, ότι το πλοίο, κατά την προσέγγισή του στο λιμάνι της Ελαφονήσου, πραγματοποιούσε χειρισμούς με τον καταπέλτη σε ανοιχτή θέση.

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Την ίδια στιγμή, όπως φαίνεται και στο βίντεο, ένας άνδρας εντοπίστηκε να κολυμπά προς το πλοίο και να επιβιβάζεται μέσω του ανοικτού καταπέλτη.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 30 Ιουνίου και γνωστοποιήθηκε από το Λιμενικό Σώμα δύο ημέρες αργότερα, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ούτε παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Στο πλοίο μετέβησαν άμεσα στελέχη της Λιμενικής Αρχής και του Τοπικού Κλιμακίου Επιθεώρησης Πλοίων, τα οποία διαπίστωσαν ότι είχε παρουσιαστεί βλάβη στη δεξιά κύρια μηχανή, η οποία είχε προσωρινά αποκατασταθεί από τον μηχανικό του πλοίου.

Το Λιμεναρχείο Νεάπολης Βοιών προχώρησε στην απαγόρευση απόπλου του πλοίου έως την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοΐας από τον αρμόδιο νηογνώμονα, ενώ παράλληλα κινήθηκε η διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων.