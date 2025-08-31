Καρολίνα Ζακλίν Καλύβα – Το βιογραφικό της παίκτριας του Exathlon

Μετά την πρώτη της εμφάνιση στο Survivor του 2021, η Καρολίνα Καλύβα επιστρέφει στο νέο ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ, το «Exathlon», με μοναδικό σκοπό να φτάσει μέχρι τον τελικό. Πέρα από την παρουσία της στην τηλεόραση, η Καρολίνα είναι μια αθλήτρια με πλούσιο βιογραφικό και μια ιδιαίτερη ιστορία ζωής.

Διαβάστε παρακάτω μερικές σημαντικές πληροφορίες για την επαγγελματική και προσωπική ζωή της:

H ηλικία, η καταγωγή και οι σπουδές της

Η Καρολίνα Ζακλίν Καλύβα, 35 ετών, γεννήθηκε στο Τορόντο του Καναδά από Έλληνες γονείς. Σε ηλικία μόλις δέκα ετών, η οικογένειά της επέστρεψε στην Ελλάδα, όπου η Καρολίνα έζησε για ένα διάστημα στην Αθήνα, την Κόρινθο και τη Θεσσαλονίκη, πριν εγκατασταθεί στην τελευταία.

Παρά την αρχική της επιλογή, η Καρολίνα Ζακλίν Καλύβα επέλεξε να ακολουθήσει την επιστημονική οδό, εισερχόμενη στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης για σπουδές στην Αγροτική Οικονομία. Αργότερα, το ακαδημαϊκό της ταξίδι την οδήγησε στην Αθήνα, όπου απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο.

Η ενασχόληση με τον αθλητισμό

Από μικρή ηλικία, η Καρολίνα Καλύβα είχε στενή σχέση με τον αθλητισμό. Ασχολήθηκε με την κολύμβηση και τον στίβο, όπου μάλιστα συμμετείχε σε πανελλήνια πρωταθλήματα ως αθλήτρια των 400 μέτρων. Παράλληλα, δοκίμασε τις δυνάμεις της στο crossfit, λαμβάνοντας μέρος σε αγώνες σε όλη την Ελλάδα.

Ωστόσο, ένας σοβαρός τραυματισμός στον μηρό την οδήγησε σε μια απροσδόκητη αλλαγή πορείας. Η ανάγκη για αποκατάσταση την έφερε σε επαφή με το pilates, έναν τομέα που τελικά την κέρδισε απόλυτα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σήμερα, η Καρολίνα είναι καταξιωμένη personal trainer και instructor, αφιερωμένη στην τέχνη του pilates. Το επάγγελμά της, σε συνδυασμό με την αγάπη της για τη γυμναστική, αντικατοπτρίζεται πλήρως και στο προσωπικό της προφίλ στο Instagram, όπου συχνά μοιράζεται φωτογραφίες στις οποίες βλέπουμε το εντυπωσιακό και καλλίγραμμο σώμα της.

Η άγνωστη σχέση με τον Γρηγόρη Μπιθικώτση

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες πτυχές της ζωής της Καρολίνας Ζακλίν Καλύβα αποκαλύφθηκε από τον ίδιο τον Γρηγόρη Μπιθικώτση. Ο γνωστός τραγουδιστής, σε παλαιότερη συνέντευξή του, είχε δηλώσει πως παρακολουθεί φανατικά το Survivor και υποστηρίζει την Καρολίνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως είχε ο ίδιος εξήγησε, έχει βαφτίσει τον αδελφό της, κάτι που αποδεικνύει την στενή σχέση των δύο οικογενειών, η οποία κρατάει από πολλά χρόνια πριν.

«Βλέπω Survivor. Ξέρω την Καρολίνα από κοριτσάκι. Είμαστε σαν οικογένεια γιατί έχω βαφτίσει τον αδερφό της και το κορίτσι έχει μεγαλώσει στο σπίτι μας. Η Καρολίνα έχει αγωνισθεί πολύ στη ζωή της. Τα έχει καταφέρει και θα τα καταφέρει και εκεί», είχε δηλώσει ο τραγουδιστής σε συνέντευξή του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η προσωπική ζωή

Γενικότερα ο Μάριος Πρίαμος Ιωαννίδης είχε βρεθεί στο επίκεντρο των ΜΜΕ όσον αφορά την προσωπική του ζωή, κατά την διάρκεια της συμμετοχής του στο Survivor All Star το 2023. Ειδικότερα φημολογούνταν ότι είχε σχέση με την Ελευθερία Ελευθερίου, ενώ κατά την διάρκεια του παιχνιδιού φάνηκε να έρχεται πολύ κοντά με την Καρολίνα Ζακλίν Καλύβα. Ωστόσο, το ίδιο χρονικό διάστημα φημολογούνταν ότι εκτός παιχνιδιού ήταν σε σχέση με τον ράπερ, Μπο.