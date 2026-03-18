Ιωάννα Τούνη για απεργία ταξί: «Δεν το ήξερα – Τώρα περπατάω με τακούνια»

Η Ιωάννα Τούνη μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους τόσο τις θετικές όσο και τις αρνητικές στιγμές της καθημερινότητα της.

Σε “περιπέτειες” μπήκε η γνωστή influencer το πρωί της Τετάρτης (18/03), διότι δεν γνώριζε για την απεργία των ταξί και χρειάστηκε να περπατήσει όλη τη Θεσσαλονίκη με τακούνια.

«Τα νεύρα μου δεν είναι καλά πρωινιάτικα γιατί έχουν απεργία τα ταξί, προφανώς δεν το ήξερα – ντύθηκα, έβαλα τα τακουνάκια μου, κουβάλησα τον Πάρη αγκαλιά μέχρι το σχολείο του και τώρα περπατάω έτσι όλο το κέντρο για να πάω σε συνεργάτες μας για υφάσματα, που έχουμε meeting!», έγραψε η Ιωάννα Τούνη στο βίντεο που δημοσίευσε στα stories της.

«Καλημέρα συμπεθέρα και τα νεύρα μου δεν είναι καλά από το πρωί να ξέρεις. Γιατί εν τέλει έχουνε απεργία τα ταξί κι εγώ… σενιαρίστηκα, ντύθηκα γιατί έχω ραντεβού… τέλος πάντων με ρούχα… ρουχάρες, κατάλαβες;

Ναι. Και κυκλοφορώ κάπως έτσι στην πόλη.

Εντάξει, άνετα παπούτσια, αλλά τώρα κάνω ποδαρόδρομο μισή ώρα. Αχ, νεύρα, νεύρα, νεύρα, νεύρα. Νεύρα. Τι γίνεται με τις απεργίες, δεν ξέρω», είπε στο ίδιο βίντεο.

Σε δεύτερο βίντεο έγραψε: «Εννοείται πως άργησα στο ραντεβού με όλα αυτά… Και εννοείται πως είμαι έξαλλη ακόμα που περπατάω έτσι».

Η γνωστή influencer τελικά έφτασε στον προορισμό της και δημοσίευσε ένα ακόμη βίντεο, το οποίο ήταν από το meeting στη δουλειά της.

«Ετοιμάζουμε full projects για το επόμενο διάστημα», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.