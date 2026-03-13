Ιωάννα Τούνη: Έγκυος για δεύτερη φορά η influencer; Τι απάντησε η ίδια στην τηλεοπτική κάμερα (vid)

Η Ιωάννα Τούνη βρέθηκε για ακόμη μια φορά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, καθώς οι πρόσφατες επισκέψεις της σε γυναικολόγο πυροδότησαν έντονη φημολογία στα social media για μια δεύτερη εγκυμοσύνη.

Η γνωστή influencer, συναντώντας την κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 και τον δημοσιογράφο Γρηγόρη Μπάκα στο αεροδρόμιο, ξεκαθάρισε την κατάσταση με τον δικό της, άμεσο τρόπο.

Τι απάντησε η ίδια στην τηλεοπτική κάμερα

Η Ιωάννα Τούνη δήλωσε χαρακτηριστικά ότι δεν είναι έγκυος, εξηγώντας πως η επίσκεψή της αφορούσε έναν τυπικό έλεγχο.

Μάλιστα, άδραξε την ευκαιρία για να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα προς όλες τις γυναίκες, προτρέποντάς τις να μην αμελούν τον ετήσιο προληπτικό έλεγχο και το τεστ ΠΑΠ και τονίζοντας τη σημασία της ενημέρωσης για θέματα υγείας.

«Όλα καλά. Δεν ξέρω γιατί ήρθες. Ο Χριστός και η Παναγία, όχι δεν είμαι έγκυος. Παιδιά, ένα τεστ ΠΑΠ έκανα και γενικά κορίτσια να ελέγχεστε! Κάθε χρόνο να κάνετε τεστ ΠΑΠ, να υπάρχει ενημέρωση Α γιατί είναι για την υγεία μας. Ήρθα να πάρω το μωρό μου οπότε πρέπει να κάνω γρήγορα», απάντησε αρχικά η influencer.

Παράλληλα, η Ιωάννα Τούνη ρωτήθηκε και για το πρόσφατο βίντεό της στο TikTok σχετικά με την τοξικότητα στο διαδίκτυο.

Η ίδια σχολίασε πως επιλέγει να εστιάζει μόνο στα θετικά, σημειώνοντας πως οι τοξικοί άνθρωποι δυσκολεύονται να προοδεύσουν καθώς αναλώνονται σε συγκρίσεις και δεν βρίσκουν ποτέ την προσωπική τους ευτυχία.

«Δεν ξέρω ποιο από όλα τα τοξικά πράγματα έχεις στο μυαλό σου, πραγματικά. Εγώ κάνω focus στο καλό. Τοξικοί υπάρχουν παντού και δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι δεν πάνε μπροστά γιατί πάντα συγκρίνουν το καλό τους με κάτι που δεν έχουν και δεν είναι ποτέ χαρούμενοι», απάντη η Ιωάννα Τούνη.