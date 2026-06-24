Αριστοτέλης Χαντζής: Τέλος η απεργία πείνας μετά από 140 ημέρες στα Προσφυγικά

Τέλος στην απεργία πείνας μετά από 140 ημέρες έβαλε ο Αριστοτέλης Χαντζής, όπως έγινε και επίσημα γνωστό.

Συγκεκριμένα, ο Αριστοτέλης Χαντζής που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς» διακομίστηκε το απόγευμα της Δευτέρας με οξέα νευρολογικά συμπτώματα ζυγίζει πλέον 36,2 κιλά και η ζωή του κινδυνεύει άμεσα.

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«Λήξη της απεργίας πείνας για τον Αρίστο και τη Suzon! Νικήσανε και μαζί τους κι εμείς. 10 100 1000δες καταλήψεις ενάντια σε έναν κόσμο οργανωμένης σήψης» ανέφερε η Χρύσα Λύκου σε ανάρτησή της.