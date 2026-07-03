Ραφήνα: Χωρίς πλοία σήμερα το λιμάνι – Ποια δρομολόγια ακυρώνονται και ποια μεταφέρονται στο Λαύριο

Χωρίς πλοία είναι το λιμάνι της Ραφήνας σήμερα Παρασκευή 3/7, καθώς τα ναυτεργατικά σωματεία προχώρησαν κανονικά στην 24ωρη απεργία παρά τη δικαστική απόφαση, που έκρινε παράνομη την κινητοποίηση.

Εργαζόμενοι βρίσκονται σε επιφυλακή και περιφρουρούν τις διαδικασίες, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει «σπάσιμο» της απεργίας. Όπως καταγγέλουν, το λιμάνι της Ραφήνας έχει υπερφορτωθεί με πλοία παραπάνω από όσα μπορεί να εξυπηρετήσει.

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Χθες Πέμπτη 2/7, το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά έκανε δεκτή την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Συνδέσμου Εφοπλιστών Ταχυπλόων και Κρουαζιέρας (ΣΕΤΑΚ), η οποία στρεφόταν κατά της απεργίας που έχουν εξαγγείλει για αύριο τρία ναυτεργατικά σωματεία στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από και προς τη Ραφήνα.

Η 24ωρη απεργία, που άρχισε στις 06:01 το πρωί της Παρασκευής και θα ολοκληρωθεί στις 06:00 το πρωί του Σαββάτου, πραγματοποιείται με τη συμμετοχή της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ), της Πανελλήνιας Ένωσης Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ) και της Πανελλήνιας Ένωσης Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής Ε.Ν. «Ο Στέφενσων» ενώ συμμετέχει και το Εργατικό Κέντρο Λαυρίου.

Τα δρομολόγια που ακυρώνονται – Ποια μεταφέρονται στο Λαύριο

Ακυρώνονται σήμερα Παρασκευή όλα τα προγραμματισμένα δρομολογία από και προς το λιμάνι της Ραφήνας λόγω 24ωρης απεργίας που κήρυξαν τρία ναυτεργατικά σωματεία θέτοντας ζητήματα ασφάλειας και λειτουργίας του λιμένα.

Συγκεκριμένα η Fast Ferries ανακοίνωσε την ακύρωση των δρομολογίων του Ε/Γ-Ο/Γ «FAST FERRIES ANDROS» από τη Ραφήνα προς Άνδρο, Τήνο και Μύκονο, καθώς και της επιστροφής του από τη Μύκονο, ενώ δεν θα εκτελεστεί ούτε το απογευματινό δρομολόγιο του πλοίου. Παράλληλα, ακυρώνεται και το προγραμματισμένο δρομολόγιο του Ε/Γ-Ο/Γ «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π» προς Πάρο, Νάξο, Μύκονο και Τήνο, με την εταιρεία να ενημερώνει ότι οι επιβάτες θα ειδοποιηθούν με κάθε πρόσφορο μέσο.

Ανάλογες ακυρώσεις ανακοίνωσε σήμερα και η Golden Star Ferries, λόγω της συμμετοχής των πληρωμάτων στην απεργιακή κινητοποίηση. Συγκεκριμένα, δεν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια των πλοίων «SUPERFERRY», «ANDROS KING», «GOLDEN PRINCESS» και «ANDROS QUEEN».

Την ίδια ώρα, η SEAJETS μεταφέρει τα προγραμματισμένα δρομολόγιά της από και προς τη Ραφήνα στο λιμάνι του Λαυρίου.

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Σύμφωνα με την εταιρεία, τα δρομολόγια προς Άνδρο, Τήνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα εκτελεστούν εκτάκτως από το Λαύριο, με στόχο τον περιορισμό των προβλημάτων στις μετακινήσεις των επιβατών και στην ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών.

Ειδικότερα:

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Το «TERA JET 2» θα αναχωρήσει στις 09:50 από το Λαύριο για Άνδρο, Τήνο, Μύκονο και Πάρο, με επιστροφή στο ίδιο λιμάνι.

Το «CHAMPION JET 3» θα αποπλεύσει στις 11:00 για Άνδρο, Τήνο και Μύκονο.

Το «SUPERRUNNER JET» θα καταπλεύσει και θα αναχωρήσει στις 14:20 από το Λαύριο αντί της Ραφήνας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα ωράριά του.

Οι επιβάτες έχουν ήδη ενημερωθεί από την εταιρεία για τις αλλαγές, ενώ για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών και τα κατά τόπους πρακτορεία.

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Γεμάτα φεύγουν τα πλοία από τον Πειραιά

Την ίδια ώρα, με αυξημένη επιβατική κίνηση συνεχίζονται οι καλοκαιρινές αναχωρήσεις από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς το πρώτο μεγάλο κύμα αδειούχων έχει ήδη ξεκινήσει να εγκαταλείπει την πρωτεύουσα με προορισμό τα νησιά των Κυκλάδων και του Αιγαίου.

Γεμάτο αναχώρησε λίγο πριν τις επτά το πρωί το πλοίο Blue Star Naxos, με προορισμούς την Πάρο, τη Νάξο, την Αμοργό, τη Δονούσα και την Αστυπάλαια. Το πλοίο αναχώρησε με πάνω από 1.000 επιβάτες και περίπου 150 οχήματα, επιβεβαιώνοντας ότι η τουριστική έξοδος βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη.

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Το επιβατικό κοινό αποτελείται κυρίως από οικογένειες και νεαρά άτομα, ανάμεσά τους πολλοί μαθητές που έχουν ολοκληρώσει τις πανελλαδικές εξετάσεις.

Οι πρώτες αυτές αναχωρήσεις θεωρούνται το «προοίμιο» της μεγάλης κορύφωσης του κύματος του Ιουλίου και κυρίως του Αυγούστου, όταν η πληρότητα στα πλοία φτάνει παραδοσιακά στο μέγιστο.

Η αντίθεση ανάμεσα στα δύο λιμάνια είναι χαρακτηριστική: από τη μία, ο Πειραιάς με αυξημένη ροή ταξιδιωτών και γεμάτα δρομολόγια προς τα νησιά, και από την άλλη η Ραφήνα με περιορισμένη ή μηδενική κίνηση λόγω των εργασιακών κινητοποιήσεων.

Το καλοκαιρινό ταξιδιωτικό σκηνικό διαμορφώνεται ήδη έντονα, με τις επόμενες ημέρες να αναμένονται ακόμη πιο πιεστικές για τις ακτοπλοϊκές γραμμές.