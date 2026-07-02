Λιμάνι Ραφήνας: Δεμένα τα πλοία αύριο λόγω απεργίας των ναυτεργατών – Ακυρώσεις δρομολογίων

Χωρίς ακτοπλοϊκά δρομολόγια θα μείνει αύριο Παρασκευή 3/7 το λιμάνι της Ραφήνας λόγω της 24ωρης απεργίας που έχουν προαναγγείλει τα ναυτεργατικά σωματεία, με αρκετές ακτοπλοϊκές εταιρείες να προχωρούν σε ακυρώσεις δρομολογίων.

Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ), δεν θα πραγματοποιούνται δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφήνας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 6:00 το πρωί του Σαββάτου, ενώ έχει προγραμματιστεί και απεργιακή συγκέντρωση αύριο στις 10:00 στο λιμάνι της Ραφήνας.

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Τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» κήρυξαν την 24ωρη απεργία, καταγγέλλοντας σοβαρές ελλείψεις στις λιμενικές υποδομές που, όπως αναφέρουν, θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια εργαζομένων και επιβατών.

Σύμφωνα με τα σωματεία, το λιμάνι της Ραφήνας λειτουργεί με υπερφόρτωση δρομολογίων, καθώς ενώ διαθέτει 5 θέσεις πρόσδεσης εξυπηρετεί έως και 11 πλοία ημερησίως, με αποτέλεσμα πλοία να αναγκάζονται να παραμένουν εκτός λιμένα και να αγκυροβολούν σε ακατάλληλες περιοχές.

Όπως τονίζουν, η κατάσταση αυτή οδηγεί σε εξάντληση των πληρωμάτων, αύξηση του εργάσιμου χρόνου και σοβαρούς κινδύνους για ατυχήματα, ενώ επιβαρύνει και την οδική κυκλοφορία της περιοχής με αυξημένη κίνηση βαρέων οχημάτων.

Τα σωματεία ζητούν αύξηση των οργανικών συνθέσεων, σύγχρονες λιμενικές υποδομές και άμεση τοποθέτηση ρυμουλκού στη Ραφήνα για την ασφαλή κίνηση των πλοίων, τονίζοντας ότι η ασφάλεια δεν πρέπει να θυσιάζεται για την κερδοφορία.