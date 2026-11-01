Ιωάννα Τούνη – Υπόθεση ΜΚΟ: «Δεν θα υπάρχει έλεος αν αποδειχθούν οι καταγγελίες», λέει ο δικηγόρος της

Στην υπόθεση της ΜΚΟ που βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας για φερόμενη απάτη με δωρεές προς άρρωστα παιδιά αναφέρθηκε ο γνωστός ποινικολόγος Μιχάλης Δημητρακόπουλος, δικηγόρος της Ιωάννας Τούνη, η οποία συγκαταλέγεται στα επώνυμα πρόσωπα που είχαν προσφέρει οικονομική βοήθεια.

Μιλώντας την Κυριακή (1/11) στην εκπομπή «Mega Non Stop», ο δικηγόρος ξεκαθάρισε ότι πρέπει να γίνεται σεβαστό το τεκμήριο αθωότητας των κατηγορουμένων, υπογραμμίζοντας ωστόσο τη σοβαρότητα των καταγγελιών εφόσον αυτές αποδειχθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης.

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Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι οι επίμαχοι έρανοι πραγματοποιούνταν για παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ εξέφρασε την ανησυχία ότι η υπόθεση ενδέχεται να προκαλέσει δυσπιστία απέναντι σε μελλοντικές φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες.

Δημητρακόπουλος για ΜΚΟ: «Κανένα ελαφρυντικό αν καταδικαστούν»

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος τόνισε ότι, εφόσον επιβεβαιωθούν δικαστικά οι καταγγελίες, η υπόθεση θα αποκτήσει ιδιαίτερη βαρύτητα εξαιτίας του σκοπού για τον οποίο συγκεντρώνονταν τα χρήματα.

Όπως ανέφερε, οι πολίτες ανταποκρίνονται σε εκκλήσεις οικονομικής βοήθειας με την πεποίθηση ότι συνεισφέρουν στη θεραπεία και την υποστήριξη παιδιών που βρίσκονται σε ανάγκη.

Ο ποινικολόγος χαρακτήρισε ενδεχόμενη εκμετάλλευση αυτής της εμπιστοσύνης εξαιρετικά σοβαρή πράξη και δήλωσε ότι, εάν υπάρξουν καταδικαστικές αποφάσεις, δεν θα πρέπει να επιδειχθεί επιείκεια.

Η τοποθέτησή του αποτελεί προσωπική αξιολόγηση της σοβαρότητας των καταγγελλόμενων πράξεων και όχι διαπίστωση ενοχής των προσώπων που ερευνώνται.

«Δεν ενοχλεί η πολυτελής ζωή όταν τα χρήματα είναι νόμιμα»

Ο δικηγόρος αναφέρθηκε επίσης στις συζητήσεις γύρω από τον πολυτελή τρόπο ζωής προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

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Όπως εξήγησε, η οικονομική ευχέρεια και οι πολυτελείς συνήθειες δεν αποτελούν από μόνες τους ένδειξη παρανομίας, εφόσον χρηματοδοτούνται από νόμιμα και φορολογημένα εισοδήματα.

«Ούτε οι business class πτήσεις ενοχλούν κανέναν, ούτε η πολυτελής ζωή», σημείωσε χαρακτηριστικά.

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Κατά τον ίδιο, το ουσιαστικό ζήτημα που πρέπει να διερευνηθεί είναι εάν χρήματα τα οποία συγκεντρώθηκαν για συγκεκριμένους φιλανθρωπικούς σκοπούς χρησιμοποιήθηκαν τελικά για προσωπικό όφελος.

Τι είπε για την Ιωάννα Τούνη

Αναφερόμενος στην Ιωάννα Τούνη, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος υπογράμμισε ότι η influencer έχει αναλάβει πολλές φορές πρωτοβουλίες για τη στήριξη ανθρώπων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

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Ο ίδιος αναγνώρισε τη σημασία της δημόσιας ευαισθητοποίησης και της οικονομικής προσφοράς, επισημαίνοντας ότι είναι φυσικό κάποιος να συγκινείται όταν πληροφορείται πως ένα παιδί χρειάζεται άμεσα βοήθεια.

Παράλληλα, εξήγησε ότι οι δωρητές εμπιστεύονται τους διοργανωτές των εράνων, θεωρώντας ότι τα χρήματα θα αξιοποιηθούν για τον σκοπό που έχει ανακοινωθεί.

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Η Ιωάννα Τούνη αναφέρεται στην υπόθεση ως δωρήτρια και όχι ως κατηγορούμενη. Η οικονομική συνεισφορά της δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε συμμετοχή στις πράξεις που διερευνούν οι Αρχές.

Ο φόβος για τους μελλοντικούς φιλανθρωπικούς εράνους

Ένα από τα βασικά σημεία της παρέμβασης του ποινικολόγου ήταν οι συνέπειες που μπορεί να έχει μια τέτοια υπόθεση στην εμπιστοσύνη των πολιτών.

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος προειδοποίησε ότι, εάν αποδειχθεί πως δωρεές δεν κατέληξαν στους προβλεπόμενους αποδέκτες, ενδέχεται να δημιουργηθεί κλίμα καχυποψίας απέναντι και σε απολύτως νόμιμους εράνους.

Όπως εξήγησε, άνθρωποι που πραγματικά χρειάζονται οικονομική βοήθεια μπορεί στο μέλλον να δυσκολευτούν να συγκεντρώσουν χρήματα, επειδή οι υποψήφιοι δωρητές θα αναρωτιούνται εάν οι συνεισφορές τους φτάνουν στον προορισμό τους.

Η ανησυχία αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία όταν πρόκειται για παιδιά που χρειάζονται άμεση ιατρική περίθαλψη.

Η υπόθεση της ΜΚΟ και οι δωρεές επωνύμων

Η παρέμβαση του δικηγόρου της Ιωάννας Τούνη έρχεται ενώ συνεχίζεται η διερεύνηση της υπόθεσης της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά».

Όπως έχει γράψει το DEBATER για την υπόθεση της ΜΚΟ και τις δωρεές γνωστών προσώπων, μεταξύ όσων είχαν ανταποκριθεί στις εκκλήσεις για οικονομική βοήθεια περιλαμβάνονται καλλιτέχνες, επιχειρηματίες και προσωπικότητες από τον χώρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Η αστυνομική έρευνα επικεντρώνεται στη διαχείριση των χρημάτων που συγκεντρώθηκαν μέσω εράνων και στο κατά πόσο αυτά αποδόθηκαν στους προβλεπόμενους δικαιούχους.

Οι δωρητές, ανεξαρτήτως της αναγνωρισιμότητάς τους, δεν πρέπει να συγχέονται με τα πρόσωπα σε βάρος των οποίων διεξάγεται η έρευνα.