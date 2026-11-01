Χάιντι Κλουμ: Ντύθηκε κομμένο χέρι για το Halloween και έγινε αγνώριστη – Η ανατριχιαστική μεταμφίεση

Η Χάιντι Κλουμ απέδειξε για ακόμη μία χρονιά γιατί έχει αποκτήσει τον τίτλο της «βασίλισσας του Halloween», παρουσιάζοντας μία από τις πιο παράξενες και ανατριχιαστικές μεταμφιέσεις της μέχρι σήμερα.

Το διάσημο μοντέλο και τηλεοπτική παρουσιάστρια εμφανίστηκε το βράδυ του Σαββάτου (31/10) στο ετήσιο Halloween πάρτι της στη Νέα Υόρκη, ντυμένη ως ένα γιγαντιαίο, κομμένο ανθρώπινο χέρι, με κατακόκκινα νύχια, δαχτυλίδια και αιματοβαμμένες λεπτομέρειες.

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Η 53χρονη ήταν σχεδόν αγνώριστη, καθώς ολόκληρο το σώμα της είχε κρυφτεί μέσα στην εντυπωσιακή κατασκευή, αφήνοντας ορατά μόνο τα μάτια και το στόμα της.

Χάιντι Κλουμ: Μεταμορφώθηκε στο ίδιο της το αριστερό χέρι

Η μεταμφίεση δεν ήταν τυχαία. Όπως αποκάλυψε η ίδια, η έμπνευση προήλθε από το δικό της αριστερό χέρι.

Η τεράστια κατασκευή αναπαρήγαγε με εντυπωσιακή λεπτομέρεια τις γραμμές της παλάμης, τις φλέβες και τα δάχτυλά της.

Στο σημείο όπου κανονικά θα βρισκόταν ο καρπός υπήρχε μια μακάβρια αναπαράσταση τραύματος, με ψεύτικο αίμα και εκτεθειμένους τένοντες.

Ανάμεσα στις λεπτομέρειες που ξεχώρισαν ήταν τα μακριά κόκκινα νύχια και τα δαχτυλίδια, μεταξύ των οποίων και αντίγραφο της βέρας της.

Η Κλουμ είχε φροντίσει μάλιστα να συμπεριλάβει και το τατουάζ με το όνομα του συζύγου της, Τομ Κάουλιτς, ο οποίος δεν κατάφερε να παρευρεθεί στο πάρτι λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων.

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Heidi Klum poses on the carpet at her annual Halloween party in NYC https://t.co/gtmP1tXB60— The Hollywood Reporter (@THR) November 1, 2026

Έξι ώρες για να φορέσει τη στολή – Μήνες για την κατασκευή της

Η προετοιμασία της μεταμφίεσης αποδείχθηκε ιδιαίτερα απαιτητική.

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Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η ίδια στους δημοσιογράφους, χρειάστηκαν περίπου πέντε με έξι ώρες μόνο για να φορέσει τη στολή και να ολοκληρωθεί η εμφάνισή της.

Για την κατασκευή της είχαν προηγηθεί μήνες εργασίας από την ομάδα ειδικών εφέ και προσθετικού μακιγιάζ του Μάικ Μαρίνο (Mike Marino).

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Μάλιστα, η Κλουμ παραδέχθηκε ότι μία από τις μεγαλύτερες δυσκολίες ήταν το βάρος της στολής, το οποίο έκανε τις κινήσεις της αρκετά απαιτητικές.

Κατά την άφιξή της στο πάρτι, συνοδευόταν από βοηθούς ντυμένους με προστατευτικές στολές, οι οποίες έμοιαζαν λερωμένες με αίμα, ενισχύοντας το μακάβριο σκηνικό.

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Το 25ο Halloween πάρτι και οι μεταμφιέσεις που έγραψαν ιστορία

Η φετινή εμφάνιση συνέπεσε με την 25η διοργάνωση του διάσημου Halloween πάρτι της Χάιντι Κλουμ, που πραγματοποιήθηκε στο εστιατόριο Cathédrale της Νέας Υόρκης.

Η ίδια έχει καθιερώσει μια παράδοση εντυπωσιακών μεταμορφώσεων, επενδύοντας κάθε χρόνο σημαντικό χρόνο και δημιουργικότητα στην προετοιμασία τους.

Το 2022 είχε προκαλέσει αίσθηση όταν εμφανίστηκε μεταμφιεσμένη σε ένα τεράστιο σκουλήκι, ενώ στο παρελθόν έχει επιλέξει εμφανίσεις εμπνευσμένες από τη Μέδουσα, ένα παγώνι, έναν Transformer και τον λυκάνθρωπο του μουσικού βίντεο «Thriller» του Μάικλ Τζάκσον.

Φέτος, αντί να μεταμορφωθεί σε κάποιο φανταστικό πλάσμα ή κινηματογραφικό χαρακτήρα, επέλεξε κάτι πολύ πιο προσωπικό: το ίδιο της το χέρι, σε μια γιγαντιαία και τρομακτική εκδοχή.

Δείτε τη μεταμφίεση της Χάιντι Κλουμ