Ρέμος: Μήνυση κατά παντός υπευθύνου για ανώνυμα blogs που τον δυσφημίζουν

Τον επικεφαλής του ηλεκτρονικού εγκλήματος στην ΓΑΔΑ επισκέφθηκε ο Αντώνης Ρέμος, για να καταθέσει μήνυση κατά παντός υπευθύνου χειριστή ανωνύμων blogs, που τον δυσφημούν.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του δικηγόρου του, Μιχάλη Δημητρακόπουλου:

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Πράγματι σήμερα ο Αντώνης Ρέμος επισκέφτηκε τον επικεφαλής του ηλεκτρονικού εγκλήματος στην ΓΑΔΑ, προκειμένου να κατατεθεί μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου χειριστού ανωνύμων blogs, που τον δυσφημούν.

Ο Αντώνης Ρέμος σέβεται το θεσμικό ρόλο όλων των μέσων επικοινωνίας και ενημέρωσης, μικρών και μεγάλων αλλά υπάρχει και ένα αλλά υπάρχει μια κόκκινη γραμμή και αυτή είναι η συκοφαντική δυσφήμιση