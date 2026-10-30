Ρέμος: Μήνυση κατά παντός υπευθύνου για ανώνυμα blogs που τον δυσφημίζουν
Η ανακοίνωση του δικηγόρου του
Τον επικεφαλής του ηλεκτρονικού εγκλήματος στην ΓΑΔΑ επισκέφθηκε ο Αντώνης Ρέμος, για να καταθέσει μήνυση κατά παντός υπευθύνου χειριστή ανωνύμων blogs, που τον δυσφημούν.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του δικηγόρου του, Μιχάλη Δημητρακόπουλου:
Πράγματι σήμερα ο Αντώνης Ρέμος επισκέφτηκε τον επικεφαλής του ηλεκτρονικού εγκλήματος στην ΓΑΔΑ, προκειμένου να κατατεθεί μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου χειριστού ανωνύμων blogs, που τον δυσφημούν.
Ο Αντώνης Ρέμος σέβεται το θεσμικό ρόλο όλων των μέσων επικοινωνίας και ενημέρωσης, μικρών και μεγάλων αλλά υπάρχει και ένα αλλά υπάρχει μια κόκκινη γραμμή και αυτή είναι η συκοφαντική δυσφήμιση
πηγή στην Google
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