Κατερίνα Λιόλιου – Σάκης Ρουβάς: Εντυπωσιακή πρεμιέρα στο Έναστρον – Η μουσική συνάντηση που ξεχώρισε

Πρεμιέρα πραγματοποίησαν το βράδυ της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου η Κατερίνα Λιόλιου και ο Σάκης Ρουβάς, εγκαινιάζοντας τη φετινή μουσική τους συνεργασία στο Έναστρον.

Οι δύο τραγουδιστές ένωσαν για πρώτη φορά τις δυνάμεις τους στη συγκεκριμένη σκηνή, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα με δυνατές ερμηνείες, γνωστές επιτυχίες και στοιχεία glam rock αισθητικής.

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Το «Garden of Enastron» αποτέλεσε το σκηνικό της πρεμιέρας, με τη συνύπαρξη δύο διαφορετικών μουσικών κόσμων: του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, στο οποίο έχει ξεχωρίσει τα τελευταία χρόνια η Κατερίνα Λιόλιου και της pop, που εκπροσωπεί εδώ και δεκαετίες ο Σάκης Ρουβάς.

Κατερίνα Λιόλιου και Σάκης Ρουβάς: Η πρώτη τους βραδιά στο Έναστρον

Η συνεργασία των δύο καλλιτεχνών είχε δημιουργήσει προσδοκίες ήδη από την ανακοίνωσή της, καθώς πρόκειται για δύο τραγουδιστές με διαφορετικές μουσικές διαδρομές και έντονη σκηνική παρουσία.

Στην πρεμιέρα τους παρουσίασαν προσωπικές επιτυχίες, αλλά και ένα πρόγραμμα που βασίζεται στη μουσική τους συνύπαρξη.

Η παραγωγή επένδυσε στον φωτισμό, τη σκηνική εικόνα και τη glam rock αισθητική, δημιουργώντας το πλαίσιο για τη νέα τους συνεργασία.

Για την Κατερίνα Λιόλιου αποτελεί το επόμενο βήμα στην πορεία της στις μεγάλες μουσικές σκηνές, ενώ για τον Σάκη Ρουβά, η παρουσία στο Έναστρον σηματοδοτεί ακόμη μία σεζόν στη νυχτερινή Αθήνα.

Το νέο ντουέτο «Μ’ αγαπάς ή σου πέρασε;»

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η δισκογραφική συνεργασία των δύο τραγουδιστών, οι οποίοι έχουν ενώσει τις φωνές τους στο τραγούδι «Μ’ αγαπάς ή σου πέρασε;».

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Το ντουέτο εντάσσεται στο νέο άλμπουμ της Κατερίνας Λιόλιου, με τίτλο «2100», και αποτελεί ένα από τα κοινά μουσικά τους εγχειρήματα.

Η τραγουδίστρια διανύει μία ιδιαίτερα δημιουργική περίοδο, με νέο δισκογραφικό υλικό και ζωντανές εμφανίσεις, ενώ ο Σάκης Ρουβάς προετοιμάζει επίσης νέες κυκλοφορίες.

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Ανάμεσα στα επόμενα δισκογραφικά του βήματα περιλαμβάνεται το τραγούδι «Κραγιόν», με προγραμματισμένη κυκλοφορία στις 2 Νοεμβρίου, καθώς και νέο άλμπουμ το επόμενο διάστημα.

Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στο Έναστρον

Μετά την πρεμιέρα της 30ής Οκτωβρίου, η Κατερίνα Λιόλιου και ο Σάκης Ρουβάς συνεχίζουν τις κοινές τους εμφανίσεις στο Enastron Athens κάθε Παρασκευή και Σάββατο.

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Το πρόγραμμα συνδυάζει τις προσωπικές επιτυχίες των δύο καλλιτεχνών με κοινές μουσικές στιγμές, φιλοδοξώντας να αποτελέσει μία από τις δημοφιλείς επιλογές της φετινής νυχτερινής Αθήνας.