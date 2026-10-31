Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν;
Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΡΟΗ
Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
LIFESTYLE

Κατερίνα Λιόλιου – Σάκης Ρουβάς: Εντυπωσιακή πρεμιέρα στο Έναστρον – Η μουσική συνάντηση που ξεχώρισε

Οι δύο καλλιτέχνες ανέβηκαν για πρώτη φορά μαζί στη σκηνή του Enastron Athens το βράδυ της Παρασκευής (30/10), παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα που συνδυάζει pop και λαϊκές επιτυχίες.

Κατερίνα Λιόλιου – Σάκης Ρουβάς: Εντυπωσιακή πρεμιέρα στο Έναστρον – Η μουσική συνάντηση που ξεχώρισε
Ο Σάκης Ρουβάς και η Κατερίνα Λιόλιου έκαναν την κοινή τους πρεμιέρα στο Έναστρον την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026. (NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 12:35

Πρεμιέρα πραγματοποίησαν το βράδυ της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου η Κατερίνα Λιόλιου και ο Σάκης Ρουβάς, εγκαινιάζοντας τη φετινή μουσική τους συνεργασία στο Έναστρον.

Οι δύο τραγουδιστές ένωσαν για πρώτη φορά τις δυνάμεις τους στη συγκεκριμένη σκηνή, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα με δυνατές ερμηνείες, γνωστές επιτυχίες και στοιχεία glam rock αισθητικής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το «Garden of Enastron» αποτέλεσε το σκηνικό της πρεμιέρας, με τη συνύπαρξη δύο διαφορετικών μουσικών κόσμων: του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, στο οποίο έχει ξεχωρίσει τα τελευταία χρόνια η Κατερίνα Λιόλιου και της pop, που εκπροσωπεί εδώ και δεκαετίες ο Σάκης Ρουβάς.

Φωτογραφία

Κατερίνα Λιόλιου και Σάκης Ρουβάς: Η πρώτη τους βραδιά στο Έναστρον

Η συνεργασία των δύο καλλιτεχνών είχε δημιουργήσει προσδοκίες ήδη από την ανακοίνωσή της, καθώς πρόκειται για δύο τραγουδιστές με διαφορετικές μουσικές διαδρομές και έντονη σκηνική παρουσία.

Στην πρεμιέρα τους παρουσίασαν προσωπικές επιτυχίες, αλλά και ένα πρόγραμμα που βασίζεται στη μουσική τους συνύπαρξη.

Η παραγωγή επένδυσε στον φωτισμό, τη σκηνική εικόνα και τη glam rock αισθητική, δημιουργώντας το πλαίσιο για τη νέα τους συνεργασία.

Για την Κατερίνα Λιόλιου αποτελεί το επόμενο βήμα στην πορεία της στις μεγάλες μουσικές σκηνές, ενώ για τον Σάκη Ρουβά, η παρουσία στο Έναστρον σηματοδοτεί ακόμη μία σεζόν στη νυχτερινή Αθήνα.

Το νέο ντουέτο «Μ’ αγαπάς ή σου πέρασε;»

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η δισκογραφική συνεργασία των δύο τραγουδιστών, οι οποίοι έχουν ενώσει τις φωνές τους στο τραγούδι «Μ’ αγαπάς ή σου πέρασε;».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Φωτογραφία

Το ντουέτο εντάσσεται στο νέο άλμπουμ της Κατερίνας Λιόλιου, με τίτλο «2100», και αποτελεί ένα από τα κοινά μουσικά τους εγχειρήματα.

Η τραγουδίστρια διανύει μία ιδιαίτερα δημιουργική περίοδο, με νέο δισκογραφικό υλικό και ζωντανές εμφανίσεις, ενώ ο Σάκης Ρουβάς προετοιμάζει επίσης νέες κυκλοφορίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανάμεσα στα επόμενα δισκογραφικά του βήματα περιλαμβάνεται το τραγούδι «Κραγιόν», με προγραμματισμένη κυκλοφορία στις 2 Νοεμβρίου, καθώς και νέο άλμπουμ το επόμενο διάστημα.

Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στο Έναστρον

Μετά την πρεμιέρα της 30ής Οκτωβρίου, η Κατερίνα Λιόλιου και ο Σάκης Ρουβάς συνεχίζουν τις κοινές τους εμφανίσεις στο Enastron Athens κάθε Παρασκευή και Σάββατο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Φωτογραφία

Το πρόγραμμα συνδυάζει τις προσωπικές επιτυχίες των δύο καλλιτεχνών με κοινές μουσικές στιγμές, φιλοδοξώντας να αποτελέσει μία από τις δημοφιλείς επιλογές της φετινής νυχτερινής Αθήνας.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

LIFESTYLE

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ελένη Μενεγάκη: «Βουτιά» 86,7% στον τζίρο της εταιρείας της – Από τα 1,21 εκατ. στα 161.000 ευρώ
LIFESTYLE

Ελένη Μενεγάκη: «Βουτιά» 86,7% στον τζίρο της εταιρείας της – Από τα 1,21 εκατ. στα 161.000 ευρώ

Η εταιρεία Μ WINNER Ι.Κ.Ε. κατέγραψε κύκλο εργασιών 161.547 ευρώ το 2025, έναντι περίπου 1,21 εκατ. ευρώ το 2024. Από καθαρά κέρδη 674.440 ευρώ πέρασε σε ζημιές 26.032 ευρώ, σε μια χρονιά χωρίς τηλεοπτική παρουσία για τη γνωστή παρουσιάστρια.

Eurovision 2027: Στη Θεσσαλονίκη ο ελληνικός τελικός – Οι ημερομηνίες για τα τρία σόου
LIFESTYLE

Eurovision 2027: Στη Θεσσαλονίκη ο ελληνικός τελικός – Οι ημερομηνίες για τα τρία σόου

Η ΕΡΤ ανακοίνωσε το πρόγραμμα του «Sing for Greece 2027», που θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη. Έως 20 τραγούδια θα διεκδικήσουν την πρόκριση, ενώ η προθεσμία υποβολής συμμετοχών λήγει την 1η Νοεμβρίου.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τσουκαλάς: Δεν αρκεί η απόσυρση του άρθρου 23, ο κ. Πιερρακάκης πρέπει να μας πει ποιος τη συνέταξε και ποιος την ενέκρινε
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: Δεν αρκεί η απόσυρση του άρθρου 23, ο κ. Πιερρακάκης πρέπει να μας πει ποιος τη συνέταξε και ποιος την ενέκρινε

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ είπε ότι «δεν αρκεί η απόσυρση» και πως «ο κ. Πιερρακάκης πρέπει να μας πει ποιος την συνέταξε και ποιος την ενέκρινε».

«Χωριάτικο»: Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ πιθανή εμπλοκή υπαλλήλων της – Εντολή Πιτσιλή για στοιχεία από ΕΛ.ΑΣ. και ανακριτές
ΕΛΛΑΔΑ

«Χωριάτικο»: Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ πιθανή εμπλοκή υπαλλήλων της – Εντολή Πιτσιλή για στοιχεία από ΕΛ.ΑΣ. και ανακριτές

Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων ζητά εγγράφως κάθε διαθέσιμο στοιχείο για τυχόν συμμετοχή στελεχών της Αρχής στην υπόθεση της αλυσίδας αρτοποιείων που ερευνάται για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος.