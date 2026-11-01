Μόσχα: Κρατείται ανήλικος για σχεδιαζόμενη τρομοκρατική επίθεση – Οι ΗΠΑ προειδοποίησαν τη Ρωσία

Ένας ανήλικος Ρώσος κρατείται από τις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενη προετοιμασία τρομοκρατικής επίθεσης στο Πάρκο Τσαρίτσινο της Μόσχας, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ρωσίας (FSB), την οποία μετέδωσε το πρακτορείο Interfax.

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι ρωσικές αρχές αναφέρουν ότι ενημερώθηκαν για την απειλή από τις Ηνωμένες Πολιτείες, μέσω των καθιερωμένων διαύλων επικοινωνίας μεταξύ των δύο χωρών.

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«Είμαστε ευγνώμονες προς την αμερικανική πλευρά για την ενημέρωση», ανέφερε η FSB στην ανακοίνωσή της, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο.

Η προειδοποίηση αφορούσε ενδεχόμενη επίθεση στο Μουσείο και Φυσικό Πάρκο-Καταφύγιο Τσαρίτσινο, έναν γνωστό χώρο αναψυχής και πολιτισμού στη ρωσική πρωτεύουσα.

Η επείγουσα προειδοποίηση των ΗΠΑ προς τη Ρωσία

Σύμφωνα με το Interfax, η FSB είχε ανακοινώσει το Σάββατο (31/10) ότι έλαβε πληροφορίες από τις αμερικανικές αρχές σχετικά με προετοιμασίες για πιθανή τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα.

Η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε, όπως αναφέρεται, μέσω των καθιερωμένων διαύλων συνεργασίας των δύο πλευρών.

Η ρωσική υπηρεσία ασφαλείας είχε επισημάνει ότι λάμβανε τα απαραίτητα μέτρα για τη διερεύνηση της απειλής.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, υπήρχαν πληροφορίες για ενδεχόμενη ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει μεγάλο αριθμό θυμάτων στο συγκρότημα Τσαρίτσινο.

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Η αμερικανική πλευρά φέρεται επίσης να βρισκόταν σε συντονισμό με τις ρωσικές αρχές για την αντιμετώπιση της απειλής.

Μόσχα: Οι αναρτήσεις στο TikTok που εξετάζει η FSB

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας αναφέρουν ότι εντόπισαν αναρτήσεις του ανηλίκου στο TikTok, οι οποίες εξετάζονται ως πιθανά στοιχεία της υπόθεσης.

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Σύμφωνα με την FSB, στις φωτογραφίες ο ανήλικος εμφανιζόταν να φορά στρατιωτικού τύπου ρούχα και κουκούλα, κρατώντας αντικείμενο που έμοιαζε με αυτόματο όπλο.

Οι ρωσικές αρχές αναφέρουν επίσης ότι εντόπισαν φωτογραφίες του στον χώρο του Μουσείου Τσαρίτσινο, συνοδευόμενες από τη λεζάντα «Βρήκα τόπο».

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Η FSB συνδέει τις αναρτήσεις αυτές με την έρευνα για την πιθανή τρομοκρατική απειλή.

Ωστόσο, τα συγκεκριμένα στοιχεία αποτελούν μέχρι στιγμής ισχυρισμούς των ρωσικών υπηρεσιών ασφαλείας και δεν έχει δημοσιοποιηθεί ανεξάρτητη επιβεβαίωσή τους.

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Τι φέρεται να εντοπίστηκε στο κινητό του ανηλίκου

Η FSB υποστηρίζει ότι κατά την εξέταση του κινητού τηλεφώνου του ανηλίκου εντοπίστηκαν επιπλέον ψηφιακά στοιχεία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, βρέθηκαν:

Συνδρομή σε κανάλι του Telegram που η FSB χαρακτηρίζει νεοναζιστικό.

Αναζητήσεις στο ιστορικό του τηλεφώνου σχετικά με τρομοκρατικές ενέργειες.

Αναζητήσεις που αφορούσαν μαζικές δολοφονίες.

Τα ευρήματα αυτά παρουσιάζονται από τις ρωσικές αρχές ως μέρος της έρευνας για τη φερόμενη προετοιμασία επίθεσης.

Δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα ή την ακριβή ηλικία του ανηλίκου, ούτε έχουν διευκρινιστεί οι κατηγορίες που ενδέχεται να του αποδοθούν.

Το Πάρκο Τσαρίτσινο στο επίκεντρο της απειλής

Το Τσαρίτσινο (Tsaritsyno) είναι ένα ιστορικό συγκρότημα με μουσείο και εκτεταμένους χώρους πρασίνου στη Μόσχα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλούνται οι ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας, ο συγκεκριμένος χώρος φερόταν να αποτελεί πιθανό στόχο της σχεδιαζόμενης επίθεσης.

Η έρευνα συνεχίζεται, ενώ δεν έχει ανακοινωθεί ότι πραγματοποιήθηκε κάποια επίθεση.

Η υπόθεση αναδεικνύει παράλληλα τη συνεργασία των αμερικανικών και ρωσικών υπηρεσιών σε ζητήματα προειδοποίησης για τρομοκρατικές απειλές, παρά τις ευρύτερες εντάσεις στις σχέσεις των δύο χωρών.