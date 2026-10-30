Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Ξεσπά μπροστά on camera μετά τις ερωτήσεις για την Έλενα Χριστοπούλου – «Δεν σας επιτρέπω!»

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου δεν έκρυψε τον εκνευρισμό της όταν κλήθηκε για ακόμη μία φορά να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τη δικαστική αντιπαράθεση που έχει με την πρώην συνεργάτιδά της, Έλενα Χριστοπούλου. Στο επίκεντρο βρίσκεται και η νέα αγωγή της γνωστής μάνατζερ, μέσω της οποίας διεκδικεί αποζημίωση ύψους 150.000 ευρώ.

Το γνωστό μοντέλο βρέθηκε στο The Mall Athens, με αφορμή τα εγκαίνια του νέου καταστήματος της Victoria’s Secret, όπου συνομίλησε με εκπροσώπους των τηλεοπτικών εκπομπών. Ωστόσο, οι επίμονες ερωτήσεις γύρω από τη συγκεκριμένη υπόθεση προκάλεσαν τη δυσαρέσκειά της.

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“Υπάρχει μια πολύ σοβαρή δικαστική διαδικασία σε εξέλιξη και απαγορεύεται όλοι ανεξαιρέτως να μιλάμε δημόσια γι αυτό από το νόμο. Δεν υπάρχει κάποια άλλη απάντηση σε αυτό από μένα, όπως το ξέρετε τόσο καιρό. Πέρα από το σας ευχαριστώ. Κάτι άλλο; Έχετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε. Οτιδήποτε έχει να κάνει με το θέμα μόλις απαντήθηκε”, είπε αρχικά η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Αναφερόμενη στον φετινό κύκλο του GNTM, είπε: “Κάτι ροζ να με ρωτήσετε. GNTM πολύ ροζ. Με το Star είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Συνεργαζόμαστε καταπληκτικά στο GNTM και περνάμε όλοι υπέροχα. Τα δικαστικά θέματα, όσο φορές και να με ρωτήσετε, η μόνη απάντηση είναι: Σας ευχαριστώ όλους πολύ. Κοίταξε, προς το παρόν βλέπουμε το GNTM. Το τι θα γίνει στην επόμενη σεζόν. Ας μη βιαζόμαστε. Προς το παρόν εμείς ετοιμάζουμε MasterChef. Ετοιμαστείτε να μαγειρέψετε”, συμπλήρωσε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

“Λοιπόν, για να είμαι ξεκάθαρη, να το πω για άλλη μια φορά. Φαντάζομαι θα παίξετε μία και όχι τις πενήντα φορές. Με κανέναν άνθρωπο δεν έχω μιλήσει γι αυτό το θέμα πέρα από τους δικηγόρους μου. Είναι μια σοβαρή δικαστική διαδικασία σε εξέλιξη και απαγορεύεται να τη συζητάμε. Εγώ το τηρώ, όμως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι δεν είναι κάτι που μου επιτρέπεται να συζητήσω. Δεν ξέρω με ποιον τρόπο να το πω πια. Οτιδήποτε πραγματικά μπορεί οποιοσδήποτε να λέει, να πιστεύει, να ακούει, να διαδίδει, δεν έχει καμία σχέση με το τι μπορεί να συμβαίνει στην πραγματικότητα. Παιδιά, βρίσκεται όλο σε εξέλιξη. Τα πάντα είναι στην εξέλιξη. Είναι πραγματικά πολύ σοβαρή αυτή η δικαστική διαμάχη. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, αν σέβεστε τη δικαιοσύνη, όχι εμένα. Κάντε λίγο υπομονή. Εγώ που μου συμβαίνει έχω τεράστια υπομονή από τη ζωή”, είπε μετά η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

“Δεν θέλω. Δεν σας επιτρέπω. Είναι πολύ σοβαρό. Θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. Είναι πολύ σοβαρή δικαστική αυτή η διαδικασία που συμβαίνει. Είναι όλο σε εξέλιξη. Όχι, δεν θέλω να το πας πουθενά. Σε παρακαλώ πολύ, μη με συνδέετε με καμία άλλη συνθήκη, με κανέναν άλλο άνθρωπο, με τίποτα. Είμαι εδώ. Στέκομαι μπροστά σας. Δεν ακούτε τίποτα που να έρχεται από κανένα περιβάλλον δικό μου. Είμαι εδώ κυρία με την παγιέτα μου και σας μιλάω πάντα. Και από την αρχή σας λέω ότι δεν επιτρέπεται να το συζητάμε. Σας ευχαριστώ πολύ”.

“Όχι, δεν θέλω να έχω τίποτα χαρούμενο. Δεν θέλω τίποτα χαρούμενο παιδιά. Θα παντρευτώ όταν θέλω και θα το μάθετε και αυτό. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Είμαι και εγώ άνθρωπος παιδιά. Είμαι και εγώ άνθρωπος”, κατέληξε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.