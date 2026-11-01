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Θεσσαλονίκη: Κλείνει απόψε ο Περιφερειακός για το Flyover – Ποιες ώρες και σε ποιο ρεύμα

Νυχτερινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 23:30 έως τις 05:30 της Δευτέρας (2/11), στο ρεύμα προς δυτικά, μεταξύ των κόμβων Κ10 (Κωνσταντινοπολίτικα) και Κ9 (Τούμπα).

Θεσσαλονίκη: Κλείνει απόψε ο Περιφερειακός για το Flyover – Ποιες ώρες και σε ποιο ρεύμα
DEBATER NEWSROOM

Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ το βράδυ της Κυριακής (1/11) στον Περιφερειακό της Θεσσαλονίκης, εξαιτίας των εργασιών για την κατασκευή του Flyover.

Συγκεκριμένα, από τις 23:30 το βράδυ της Κυριακής έως τις 05:30 το πρωί της Δευτέρας (2/11) θα εφαρμοστούν προσωρινές ρυθμίσεις στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τα δυτικά.

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Οι ρυθμίσεις αφορούν το τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Κ10 (Κωνσταντινοπολίτικα) και Κ9 (Τούμπα).

Flyover: Ποιο τμήμα του Περιφερειακού επηρεάζεται

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στα εξής σημεία και χρονικά διαστήματα:

  • Οδικός άξονας: Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης.
  • Κατεύθυνση: Ρεύμα κυκλοφορίας προς δυτικά.
  • Από: Ανισόπεδος κόμβος Κ10 – Κωνσταντινοπολίτικα.
  • Έως: Ανισόπεδος κόμβος Κ9 – Τούμπα.
  • Έναρξη: Κυριακή 1 Νοεμβρίου, στις 23:30.
  • Λήξη: Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, στις 05:30.
  • Αιτία: Εργασίες κατασκευής του Flyover.

Οι προσωρινές ρυθμίσεις θα έχουν συνολική διάρκεια έξι ωρών.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι οδηγοί

Οι οδηγοί που πρόκειται να κινηθούν στον Περιφερειακό της Θεσσαλονίκης κατά τις νυχτερινές ώρες καλούνται να λάβουν υπόψη τους τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από όσους κατευθύνονται προς τα δυτικά, καθώς επηρεάζεται το τμήμα από τα Κωνσταντινοπολίτικα έως την Τούμπα.

Συνιστάται στους οδηγούς να ακολουθούν την προσωρινή οδική σήμανση και τις υποδείξεις της Τροχαίας, καθώς και να υπολογίζουν επιπλέον χρόνο για τις μετακινήσεις τους.

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Στην παρεχόμενη ενημέρωση δεν προσδιορίζεται η ακριβής διαδρομή εκτροπής της κυκλοφορίας.

Συνεχίζονται οι εργασίες για το Flyover

Οι νυχτερινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των εργασιών κατασκευής του Flyover, του έργου αναβάθμισης της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης.

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Οι παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο απαιτούν κατά διαστήματα προσωρινούς περιορισμούς της κυκλοφορίας, προκειμένου να εκτελούνται οι προγραμματισμένες εργασίες.

Για το συγκεκριμένο βράδυ, οι ρυθμίσεις περιορίζονται χρονικά στο διάστημα από τις 23:30 έως τις 05:30, με τους οδηγούς να καλούνται να ενημερώνονται για τυχόν νεότερες ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών.

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