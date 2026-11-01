Αττική: 64χρονος ανέβαζε βίντεο οδηγώντας με 293 χλμ./ώρα – Τον ταυτοποίησε η ΕΛΑΣ μέσω TikTok και Instagram

Στην ταυτοποίηση ενός 64χρονου οδηγού, ο οποίος φέρεται να ανέπτυσσε ταχύτητες που έφταναν ακόμη και τα 293 χιλιόμετρα την ώρα σε δημόσιους δρόμους της Αττικής και δημοσίευε σχετικά βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία.

Ο άνδρας εμφανιζόταν σε επανειλημμένες αναρτήσεις στο Instagram και το TikTok να οδηγεί πολυτελές αυτοκίνητο, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς και αναπτύσσοντας υπερβολική ταχύτητα.

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Τα βίντεο αναρτώνταν σε δημόσια προσβάσιμους λογαριασμούς, με αποτέλεσμα να μπορούν να τα παρακολουθήσουν χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την Ειδική Ομάδα Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της ΟΕΠΤΑ, η οποία κατάφερε να ταυτοποιήσει τον οδηγό και διαχειριστή των λογαριασμών.

Αττική: Σε ποιους δρόμους οδηγούσε με υπερβολική ταχύτητα

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΕΛΑΣ, ο 64χρονος εμφανιζόταν σε βίντεο να κινείται με πολυτελές αυτοκίνητο σε μεγάλους οδικούς άξονες της Αττικής.

Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί εντόπισαν υλικό από:

Λεωφόρο Αθηνών

Λεωφόρο Σχιστού – Σκαραμαγκά

Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας

Στις αναρτήσεις καταγράφονταν επικίνδυνοι ελιγμοί και υπερβολικές ταχύτητες, οι οποίες, σύμφωνα με την αστυνομία, σε ορισμένες περιπτώσεις έφταναν τα 293 χλμ./ώρα.

Οι συγκεκριμένες οδηγικές συμπεριφορές, σε δρόμους όπου κινούνται και άλλα οχήματα, μπορούν να θέσουν σε σοβαρό κίνδυνο τόσο τον οδηγό όσο και τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου.

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Τα βίντεο στο TikTok και το Instagram οδήγησαν στην ταυτοποίησή του

Ο 64χρονος φέρεται να είχε έντονη παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας κατ’ επανάληψη βίντεο από την οδήγησή του.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, διατηρούσε ανοιχτά προφίλ στο Instagram και το TikTok, καθιστώντας το περιεχόμενο προσβάσιμο σε μεγάλο αριθμό χρηστών.

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Οι αστυνομικές αρχές επισημαίνουν ότι η δημοσιοποίηση τέτοιων βίντεο μπορεί να ενθαρρύνει τη μίμηση επικίνδυνων οδηγικών συμπεριφορών από άλλους χρήστες.

Αστυνομικοί της ειδικής ομάδας της ΟΕΠΤΑ ανέλυσαν το διαθέσιμο υλικό και κατάφεραν να εξακριβώσουν την ταυτότητα του οδηγού, ο οποίος διαχειριζόταν τους συγκεκριμένους λογαριασμούς.

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Δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση κατ’ εξακολούθηση

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης, σε βάρος του 64χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για:

Επικίνδυνη οδήγηση κατ’ εξακολούθηση

Προτροπή σε τέλεση αδικήματος

Η δικογραφία αφορά τις οδηγικές συμπεριφορές που καταγράφηκαν στα βίντεο και τη δημοσιοποίησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Η αστυνομική ενημέρωση δεν διευκρινίζει εάν ο 64χρονος συνελήφθη ή εάν έχουν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις.