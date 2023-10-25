Η τρυφερή κίνηση του Maluma που “έλιωσε” το Instagram

Ο Maluma διανύει μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής του, αφού θα γίνει για πρώτη φορά πατέρας. Την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της συντρόφου του Susana Gomez έκανε μέσα από βίντεο που προβλήθηκε κατά την διάρκεια συναυλίας του και όπως φαίνεται πλέον τα post στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram θα αρχίσουν να πληθαίνουν, αφού ο ίδιος δεν μπορεί να συγκρατήσει την χαρά του.

Η κίνηση που “έλιωσε” το Instagram

Ο Κολομβιανός σούπερ σταρ ανέβασε ένα πολύ τρυφερό βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό, κατά την διάρκεια του οποίου βρίσκεται στην πισίνα πολυτελούς κατοικίας μαζί με την σύντροφό του και φιλάει την φουσκωμένη κοιλίτσα της, ενώ παράλληλα της τραγουδάει. Μάλιστα, ο Maluma στη λεζάντα της φωτογραφίας έγραψε στα ισπανικά: “Αφιέρωσε αυτό σε αυτό που αγαπάς περισσότερο στον κόσμο“.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο που ανέβασε:

Όπως είναι λογικό οι θαυμαστές και οι ακόλουθοι του Maluma έκαναν περίπου 10.000 σχόλια στέλνοντας τις ευχές τους στο ζευγάρι, ενώ η ανάρτησή του συγκέντρωσε περίπου 2 εκατομμύρια likes. Το μόνο σίγουρο είναι ότι όσο πλησιάζει η ημέρα που θα κρατάει στα χέρια του το παιδί τους, θα κάνει συχνά τέτοιες αναρτήσεις.

