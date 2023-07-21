Η πρώτη ανάρτηση της Κλέλιας Πανταζή αγκαλιά με το νεογέννητο μωρό της

Μητέρα για τρίτη φορά έγινε η Κλέλια Πανταζή, καθώς τη Δευτέρα (17/07) έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια πήρε το μεσημέρι της Πέμπτης (20/7) εξιτήριο από το μαιευτήριο και λίγες ώρες αργότερα δημοσίευσε στο Instagram κάποια στιγμιότυπα αγκαλιά με το νεογέννητο και τον σύζυγό της, Λευτέρη Τσάκαλο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τρις..ευτυχισμένοι. Αυτό είμαστε!! Επιτέλους σε κρατάμε αγκαλιά!!! Ήρθες για να ολοκληρώσεις την οικογένεια μας.. Όνομα μπορεί να μη σου έχουμε βρει ακόμη.. αλλά αν ήσουν Ινδιάνος θα ήσουν ο “Ήρθα για να Μείνω”! Και οφείλουμε όλη αυτή την ευτυχία στις δυο αυτές γυναίκες, την γυναικολόγο μας Κατερίνα Παπακωνσταντίνου & την εξαιρετική μαία μας!

Από την αρχή αυτής της 3ης εγκυμοσύνης έως και τώρα που πάμε σπίτι μας, ήταν εκεί! Και αυτό τα λέει όλα! Γιατί τώρα είσαι εσύ εδώ! Ευχαριστούμε και το μαιευτήριο που για 3η φορά έγινε το πρώτο μας «σπίτι»! Ευχαριστούμε και όλους εσάς για τις πάρα πολλές ευχές που μας έχετε στείλει!!! Να είστε όλοι καλά!!! * Πάμε σπίτι να γνωρίσεις τα αδέρφια σου!! Και εμείς να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε τρίτεκνοι..!» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Κλέλια Πανταζή.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν: “Η Τουρκία έφερε ειρήνη στην Κύπρο το 1974”

Όταν η Πέγκυ Ζήνα πήγε στον γάμο του σημερινού συζύγου της Γιώργου Λύρα με την Καίτη Φίνου (pics)